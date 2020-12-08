وزارة الداخلية تدعو الى تكثيف التعاون الدولي لمواجهة جائحة كورونا

أبرز الأمين العام لوزارة الداخلية و الجماعات المحلية و التهيئة العمرانية عبد الله منجي, الثلاثاء, ضرورة تكثيف التعاون والتضامن الدولي لمواجهة الآثار غير المسبوقة لجائحة كوفيد-19, مذكرا برؤية الجزائر القائمة على التأسيس لشراكة عالمية شاملة في هذا الاتجاه. وفي كلمة له في افتتاح ندوة افتراضية مع “أكاديمية الصين الوطنية للحوكمة”, المتمحورة حول موضوع دور السلطات المحلية في مكافحة جائحة كوفيد-19″, شدد منجي على ضرورة تكثيف التعاون والتضامن الدولي لمجابهة الجائحة وآثارها غير المسبوقة على كافة الأصعدة الاجتماعية والاقتصادية” مذكرا بأن الجزائر كانت قد نادت إلى وضع شراكة عالمية شاملة للتغلب على هذا الوباء.

وبعد أن أشار إلى أن هذه المسألة تعد أحد أهم الرسائل التي ينطوي عليها هذا اللقاء الجزائري-الصيني, أكد منجي أن مختلف جوانب التعاون والتضامن بين البلدين شكلت خلال هذه الفترة مثالا يحتذى به كما يمثل هذا اللقاء- حسب ذات المسؤول- رسالة للاستمرار في العمل والبناء رغم الظروف الصعبة.

ب,ع