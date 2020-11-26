وزارة الخارجية تنفي حظر الجزائريين من الحصول على فيزا الامارات

نفت وزارة الشؤون الخارجية، اليوم الخميس، إشاعة حظر الجزائريين من الحصول على تأشيرة الدخول إلى الأراضي الإماراتية.

وحسب بيان وزارة الخارجية ان هذه الأخبار زائفة ولا تمت للحقيقة بصلة

وان السلطات العليا الإماراتية أكدت نفيها جملة وتفصيلا لوجود قرار يشمل المواطنين الجزائريين بإجراء المنع من الدخول إلى أراضيها

و الوثيقة المروجة التي أدرج فيها اسم الجزائر مزورة وتقف وراءها جهات مشبوهة يضيف البيان