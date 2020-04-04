وزارة الثقافة: تمديد تجميد النشاطات الثقافية إلى إشعار آخر

أعلنت وزارة الثقافة، ليلة أمس الجمعة، عن تمديد تجميد كل النشاطات الثقافية بما فيها قطاع السنما إلى إشعار آخر.

وأشار بيان الوزارة إلى أن التراخيص التي اصدرتها مديرية تطوير وترقية الفنون والآداب لوزارة الثقافة لصالح المنتجين بغرض التصوير السينمائي والأفلام الوثائقية، هي مجمدة إلى غاية رفع الحجر الصحي.

وأكدت أن كل منتج يواصل التصوير دون أخذ بعين الاعتبار هذه التعليمات، ويضع الممثلين والتقنيين في وضعيات غير قانونية ويعرضوهم لخطر الإصابة بفيروس كورونا، هو وحده من يتحمل المسؤولية ويضع نفسه تحت طائلة القانون والمساءلة

كما دعت كل الفاعلين في مجال السينما بضرورة الالتزام بهذه الاجراء تفاديا لكل ما يمكن أن يحدث في هذه الظروف الصعبة و الحساسة.

كما أعلنت وزارة الثقافة عن منح مساعدة للفنانين المتضررين بوقف نشاطاتهم بسبب وباء كورونا.

وأشار توضيح من خلية الاعلام والاتصال بوزارة الثقافة تكليف الديوان الوطني لحقوق المؤلف والحقوق المجاورة بالإشراف على هذه العملية وفق إجراءات ملائمة تناسب مع الأوضاع الحالية.

وطلب التوضيح من الفنانين المعنيين توصيل بياناتهم عن طريق البريد الإلكتروني بدون حضورهم إلى مقر للديوان الوطني لحقوق المؤلف والحقوق المجاورة ابتداء من اليوم الأحد في فترات ودفعات منتظمة.