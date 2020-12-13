وزارة التعليم العالي والبحث العلمي تتراجع عن المادة 07 المحددة لشروط التسجيل في الدكتوراه

كشف وزير التعليم العالي عبد الباقي بن زيان، إنه سيتم إعادة النظر شروط في المشاركة بمسابقات الدكتوراه، خاصة المادة 07 المحددة لشروط التسجيل في الدكتوراه التي حرمت الطلبة المكررين للسنة والمارين عبر المجالس التاديبية وهو الملف الذي تبنته أغلب التنظيمات الطلابية .

هذا وأوضح، وزير التعليم العالي، أن القطاع سيعطي الفرصة للطلبة في مسابقة الدكتوراه مع دراسة كل الحالات لضمان اعطاء المصداقية لشهادة الدكتوراه التي سبق وان كانت تؤهل الا اصحاب التصنيف “أ “و”ب” على اقصى تقدير ،هذا واشار بن زيان عن فتح 2400 منصب في الدكتوراه لهذه السنة وتم السماح لكافة الطلبة بالمشاركة في المسابقة التي تجرى بعد استكمال ايداع الملفات ضمن المنصة الرقمية .

محمد بن ترار