وزارة التعليم العالي توضح بخصوص الطلبة المبرمجين للتكوين الإقامي بالجامعات الدولية

أصدرت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي بيانا توضيحيا بخصوص الطلبة المبرمجين للتكوين في الخارج.

وأعلمت وزارة التعليم العالي، اليوم الإثنين في بيان لها، الطلبة الممنوحين بتونس والذين اعربوا عن رغبتهم في الإلتحاق بالمؤسسات المستقبلية لهم، انه قد تم الشروع في إتخاذ الإجراءات الضرورية لتنظيم عودتهم بصفة جدية وسريعة وستحدد الكيفيات لاحقا.

كما أعلمت الوزارة الطلبة المبرمجين للتكوين الإقامي بجامعة أليكانت، وعددهم 34 ، بأن شهادات التكفل المالي موجودة على مستوى الوزارة وستتكفل بإرسالها بداية من اليوم غلى المؤسسات والطلبة.

وأضافت ذات الوزارة بخصوص الطلبة المبرمجين للتكوين الإقامي بإيرلندا، وعددهم 36، الذين لم يتحصلوا إلى يومنا هذا على شهادات التكفل المالي، بأنه سيتم تحويلها إلى المعنيين في أجل أقصاه يوم الخميس 17 سبتمبر 2020.

وبخصوص الطلبة المبرمجين للتكوين الإقامي بالمجر، وعددهم 36، اوضحت الوزارة بأنه تم توجيه جميع التعليمات إلى المؤسسات الجامعية بغية برمجة امتحانات نهاية الدراسة في اقرب الأجال.

وذلك لتمكينهم من الحصول على الشهادات وإنهاء إجراءات التسجيل التي يدرسون بها.

ودعت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي كل الطلبة المعنيين الذين لم تتم برمجة امتحاناتهم أو لم يتحصلوا على شهادات نهاية الدراسة التقرب من مديري الجامعات التي يدرسون بها.