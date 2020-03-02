وزارة التعليم العالي توضح.. “التدريس مستمر”

أصدرت، أول أمس، وزارة التعليم العالي، بيانا توضيحيا، حول ما تم تداوله في المراسلة، رقم 2020/288، المتعلقة بالإجراءات الوقائية، في الوسط الجامعي، بسبب فيروس كورونا.

وأفادت وزارة التعليم العالي، بشأن مراسلتها السابقة، أن التدريس مستمر بشكل عادي، على مستوى كل الجامعات والمراكز الجامعية والمدارس العليا، وباقي المؤسسات تحت الوصاية.

كما شدد ذات البيان، على أن “التدريس عبر الخط هو آلية ضمن مخطط رقمنة القطاع، يسمح بالتعليم عن بعد والذي في نفس الوقت، يساهم في تطبيق الإجراءات الوقائية المذكورة أعلاه، غايتها تسهيل التواصل بين الطلبة والأساتذة، لضمان التغطية التامة للمحتوى البيداغوجي”.

وتجدر الإشارة ، أن المراسلة المعنية بالتوضيح، قد كشفت عن إمكانية تعليق الدراسة في الجامعات، في حال التفشي المحتمل لوباء العالمي “كورونا”، حيث اعتبرت بمثابة مبادرة بيداغوجية، دعا من خلالها الوزير ، إلى الشروع في نشر الدروس والأعمال التطبيقية، على المواقع الالكترونية للمؤسسات الجامعية، لتمكين الطلبة من الإطلاع عليها ، في حال ما إذا اضطرت الجامعات إلى إغلاق أبوابها.

مريم خميسة