وزارة التعليم العالي تمدد قرارات التربص ل174 استاذ وطالب دكتوراه عالقين ب15 دولة

أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي في بيان لها أن مصالح التكوين بالوزارة قد قامت بتمديد قرار منح التربص ل174 طالبا للدكتوراه واستاذا جامعيا يوجدون ب15 دولة ضمن منح التربص والذين انقطعت بهم السبل بفعل جائحة الكرونا ولم يتم رجوعهم الى بلدانهم بعد انتهاء مقررات تربصهم ، ودلك بصفة انية واستعجالية لضمان السماح لهم بالاقامة بصفة رسمية.

هذا واشار البيان ان الاساتذة والطلبة العالقين موجودين في 15 دولة على غرار :كندا ، فرنسا ،بريطانيا، اسبانيا ،رومانيا،البرتغال ،بلجيكا ، ايطاليا ،هولندا، تركيا ،ماليزيا ، مصر ، الامارات العربية المتحدة ، سلطنة عمان وتونس ، كما اشارت ان الاساتذة والطلبة يوجدون في صحة جيدة وسيعودون الى ارض الوطن بعد تجاوز جائحة الكرونا وفتح الخطوط الجوية للرحلات.

محمد بن ترار