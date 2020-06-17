وزارة التعليم العالي تحدد مواقيت العمل بالجامعات وفق تدابير الحجر الجديدة

كشفت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، عن أوقات العمل المطبقة بالمؤسسات والإدارات العمومية في إطار التدابير الجديدة الخاصة بالحجر المنزلي.

وأفادت الوزارة، في بيان لها، أنه ووفقا للبرقية الصادرة عن المديرية العامة للوظيفة العمومية والإصلاح الإداري، فإن مواقيت العمل المطبقة في المؤسسات الجامعية ستكون من الساعة السابعة صباحا إلى ساعة الثالثة مساء، بالنسبة للمستخدمين العاملين في المؤسسات الجامعية بكل من ولاية أدرار، إليزي، تمنراست، تندوف، بشار، ورقلة، غرداية الأغواط، بسكرة والوادي.

ومن الساعة الثامنة صباحا إلى الساعة الرابعة ونصف مساء بجامعات بباقي الولايات، وذلك إلى غاية 30 سبتمبر من السنة الجارية.