وزارة التعليم العالي: العودة إلى مقاعد الجامعة بعد رفع الحجر الصحي

كشف جمال بوكرزاطة، مدير التكوين على مستوى وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، أن عودة الطلبة إلى الجامعة سيكون مباشرة بعد إعلان السلطات رفع الحجر الصحي، حيث سيتمكن الطلبة من مراجعة الدروس التي تلقوها عن بعد وكذا استكمال البرنامج الخاص بالسداسي الثاني.

وأضاف المتحدث، أنه لا يمكن إنهاء السنة الجامعية من دون إنهاء البرنامج الخاص بالسنة الدراسية وإجراء الامتحانات.

من جهة أخرى قال المسؤول الأول عن التكوين بوزارة التعليم العالي، أن نسبة وضع الدروس على المنصات الإلكترونية وصل 80 بالمائة، مشيرا إلى أن التعليم عن بعد عرف نجاحا بفضل حرص الطلبة والأساتذة على حد سواء للتقدم في الدروس.