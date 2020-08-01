وزارة التضامن تكرم نساء قطاع الصحة نظير جهودهن في مواجهة كورونا

نظمت كل من وزارة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة ووزارة العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي, حفلا تكريميا لنساء الأطقم الطبية العاملات في الخطوط الأمامية لمواجهة فيروس كورونا (كوفيد-19), وذلك بمناسبة عيد الأضحى المبارك

وتم خلال الحفل الذي احتضنه المركز العائلي التابع لصندوق التأمينات الاجتماعية للعمال الأجراء ببن عكنون, وحضره كل من وزيرة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة ووزيرة العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي بالنيابة كوثر كريكو ووزير الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات عبد الرحمان بن بوزيد والوزير المنتدب المكلف بالبيئة الصحراوية حمزة آل سيد الشيخ, تسليم شهادات شكر وتقدير وعرفان لعدد من العاملات في قطاع الصحة المتواجدات في الخطوط الأمامية لمواجهة وباء كورونا

وبذات المناسبة, ألقت الوزيرة كريكو كلمة مقتضبة, حيت فيها الجهود الجبارة التي يبذلها عناصر الأطقم الطبية, خاصة بالذكر المرأة التي تكافح من أجل إنقاذ أرواح الجزائريين انطلاقا من قناعتها بأن الواجب الوطني يسبق الالتزام الأسري مؤكدة أن الدولة أقرت العديد من الإجراءات السيادية لفائدة هذه الفئة, وذلك إيمانا منها بأهمية ترقية مكانة المرأة في المجتمع جنبا إلى جنب مع الرجل من أجل بناء الجزائر الجديدة وتعهدت بمواصلة دعم مساعي الجيش الأبيض في مواجهة وباء كورونا.

من جهته, حيا وزير الصحة جهود الجيش الأبيض والإرادة الفولاذية لعناصره في مواجهة الأزمة الصحية, مثمنا القرارات والإجراءات التي اتخذتها السلطات الرسمية والمجتمع المدني لمرافقة الجيش الأبيض بهدف القضاء على جائحة كورونا