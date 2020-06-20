وزارة التربية مستعدة لمناقشة إلغاء “البيام”

شرعت وزارة التربية الوطنية يوم أمس في لقاء مسؤولي جمعيات أولياء التلاميذ والمنظمات المعتمدة بالقطاع وفق رزنامة مبرمجة لذلك، ويجدر الإشارة بأن اللقاءات تتعلق بالردود الخاصة بالانشغالات المطروحة خلال اللقاءات الثنائية مع الشركاء الاجتماعيين التي أشرف عليها الوزير من 20 فيفري إلى 12 مارس.

كما ستتمحور اللقاءات أيضا حول مشروع أرضية رقمية لجلسات تشخيص وتقييم المنظومة التربوية، حيث يتم تسليم ورقة من المشروع للشركاء قصد المناقشة والإثراء وإبداء الرأي.

أحمد خالد

الوصاية مستعدة لمناقشة مسألة إلغاء البيام

ثمن رئيس جمعية أولياء التلاميذ، خالد أحمد اللقاء الذي جمعه بوزير التربية، لافتا بأن الوصاية استمعت لكل الإنشغالات التي رفعتها الجمعية يوم أمس .

أفاد رئيس جمعية أولياء التلاميذ، خالد أحمد اللقاء بأنه ثم تقديم كل المقترحات خلال لقاء الجمعية بوزير التربية يوم أمس، مبرزا بأن نقاش الجمعية مع الوزارة الوصيةكان مثمرا، واستمعت إلى جميع الإقتراحات المطروحة .

و أضاف خالد أحمد أن ” الجمعية طرحت على الوزارة انشغال أولياء التلاميذ حول إلغاء “البيام”، معتبرا بأن كل الإحتمالات واردة فيما يخص إلغاء الإمتحان، مشيرا أن الأمر يتعلق بتحسن الوضع الصحي لتفشي فيروس كورونا”.

خيرجه

دعوة الوزارة للنقابات التّربية دعوة مٌبهمة

إنتقد النّقابي المٌتابع للشّأن التربوي خيرجه عبد الفتاح ، معتبرا بأن دعوة الوزارة للنقابات التّربية للقاء الوزير ، دعوة مٌبهمة وتحفّظات على عدم إدراج موضوع اللّقاء ومدّته، كاشفا بأن نقابة الأسنسيو” ستعقد لقاء طارئ يوم الأحد 21 جوان عبر التّواصل المرئي لتدارس الأمر والخٌروج بقرار تلبية الدّعوة من عدمها.

وأفاد المتابع للشأن التربوي بأن وزارة وزارة التّربية الوطنية وجهت دعوة إلى نقابات القطاع لحضور لقاء بالمرادية مع وزير التربية يومي 22 و23 من الشهر الجاري ، لافتا بأن مضمون الدعوة جاء مٌبهما وغامضا لأنّ موضوعها لم يشر إلى جدول الأعمال ولا موضوع اللقاء ، مبرزا بأن ذلك ما أثار حفيظة الشركاء الاجتماعيين الذين تحفّظوا على مخاطبتهم بهكذا خطاب أو مراسلة غير دقيقة، ناهيك عن تسجيلهم لعديد المٌلاحظات بخصوص مدّة اللقاء والتي حدّدتها الدعوة بنصف ساعة فقط وهو ما اعتبروه غير كاف بل ولا يرقى إلى طرح الحد الأدنى من انشغالات موظفي وعمّال القطاع على حد قوله .

وأشار المتحدث بأن ّ كلٌّ التّوقعات تشير إلى أنّ الوزارة ستسلّم النقابات وثيقة مشروع تتعلّق بإعادة النظر في المناهج والبرامج التعليمية من أجل إثرائها ،وكان وزير التربية قد أشار إلى هذا الملف في معرض ردّه على انشغالات أعضا لجنة الميزانية والمحاسبة بالمجلس الشعبي الوطني مساء الاثنين 15 جوان أين تعهّد واجعوط بتسليم النقابات والشركاء الاجتماعيين وثيقة المشروع للإثراء ،مشيرا إلى أنه ومن مسؤولية الجميع إنجاح هذا المشروع الذي يبقى كبيرا وهامّا ،ليضيف أنّه التزم منذ توليه المسؤولية على رأس القطاع بفتح ورشات بخصوص هذا الملف بإشراك كل الفاعلين والشركاء الاجتماعيين محليا ووطنيا.

وعبر خيرجه عن أسفه من سياسية التي تنتهجها الوصاية أمام انشغالات الشركاء الاجتماعيين،قائلا :” كنا نتوقع بأنّ يكون موضوع الدّعوة استلام الرّدود الكتابية (والتي طال أمدها على ما يزيد عن 3 أشهر) على انشغالات الشركاء الاجتماعيين والتي تعّهد الوزير بتسليمهم إيّاها بعد اللقاءات الثنائية التي جمعته بهم مع بداية شهر مارس إلاّ أن الوزارة فاجأت الجميع بهذه (الخرجة) الغير متوقّعة .”

وفي سياق متصل ، أبرز المتحدث إلى أنّ النّقابة الوطنيّة للمٌشرفين والمٌساعدين التّربويين “الأسنسيو” وأمام ضبابية موضُوع الدّعوة الغامضة والمٌبهمة وعدم الكشف عن جدول أعمَالها قرّر مكتبها الوطني عقد لقاء طارئ يوم الأحد 21 جوان عبر التّواصل المرئي لتدارس الأمر والخٌروج بقرار تلبية الدّعوة من عدمها، مٌنوّهـا إلى أهمّية موضوع مشروع إعادة النّظر في المناهج والبرامج التّعليمية على أنه لا يرقى في نظره إلى مشروع تعديل القانون الأساسي الخاص وتكييف أحكامه مع المرسوم الرئاسي 14-266 الذي يبقى أولوية الأولويات بالنّسبة للنّقابة كونه دستور المهنة و منتسبيها وتحرصٌ على أن يكون تشاركيًّـا توافقيًا عادلاً ومٌنصفاً لجميع الأسلاك و يضمن استقرار القطاع .

بوديبة

نتوقع ردا من الوصاية بخصوص إلغاء “البيام “

علق الناطق الرسمي باسم نقابة الكنابست مسعود بوديبة على دعوة وزارة التربية، لافتا بأن اللقاء سيقتصر فقط على تسلمهم أجوبة أو قرارات تم التوصل إليها من قبل الوزارة سيما وأن جدول أعمال اللقاء غير واضح.

وأبرز مسعود بوديبة بأن جدول اللقاء غير واضح، وأن مدة الاجتماع الثنائي لن تتجاوز نصف ساعة، لافتا بأن اللقاء لن يكون تشاوريا أو مفتوحا للنقاش، سيما وأنه من المستبعد أن يستقبلنا وزير التربية محمد واجعوط”.

وأشار الناطق الرسمي باسم نقابة الكنابست بأن مطالبته بفتح نقاش موسع خاص بملف إمتحان شهادة التعليم المتوسط يتم برمجته في قادم الأيام، سيما وأن مساحة دعوات إلغاء الامتحان توسعت مع تزايد توتر التلاميذ.

إيمان لواس