وزارة التربية تنفي ما تم تداوله

نفت وزارة التربية الوطنية، أمس الإثنين، كل ما ثم تداوله بخصوص إصدار مصالحها لقرارات متعلقة بامتحان شهادة البكالوريا لهذه السنة، مؤكدة إلى أن ما تم تداوله من معلومات لا أساس لها من الصحة الهدف منها لتغليط الرأي العام والتأثير على نفسية واستقرار التلاميذ.

كذبت وزارة التربية من خلال بيان لها كل ما ثم تداوله رواد مواقع التواصل الاجتماعي بخصوص وثيقة منسوبة لوزارة التربية صدرت فيها قرارات بشأن امتحان شهادة البكالوريا، والتي كان أبرزها أن يتم القبول بمعدل يفوق أو يساوي 9/20.

واعتبر ذات المصدر بأن ترويج مثل هكذا معلومات مغلوطة يهدف لتغليط الرأي العام والتأثير على نفسية واستقرار التلاميذ خلال هذه الفترة الحساسة المرتبطة بتحضير الامتحان والتي تتطلب كثيرا من الطمأنينة والتركيز.

ودعا المصدر ذاته الجميع لضرورة تقصي المعلومة من مصدرها الرسمي، من خلال الاطلاع الدوري على الموقع الإلكتروني للوزارة وصفحاتها الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي.

إيمان لواس