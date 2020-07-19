وزارة التربية تعلن متابعة وتوقيف مدارس خاصة

طالبت وزارة التربية الوطنية مديرياتها على مستوى الولايات بمباشرة اجراءات المتابعة القضائية ضد العديد من المدارس الخاصة التي حرمت تلاميذها من شهادات الانتقال وكشف النقاط وربطتها بدفع رسوم التمدرس للفصل الثالث الذي لم يدرس.

هذا وكانت وزارة التربية الوطنية قد تلقت مئات الشكاوي من اولياء التلاميذ الذين قامت مدارس خاصة باحتجاز وثائق ابنائهم ورهنتها بدفع مصاريف التمدرس للفصل الثالث، هذا واشارت التعليمة 755 المؤرخة في 16جويلية2020 ان اي مدرسة خاصة لم تمنح التلاميذ كشوف النقاط وشهادات الانتقال وطالبت بحقوق التمدرس للفصل الثالث يتم سحب الاعتماد منها مباشرة واحالتها على القضاء، هذه التعليمة التي جاءت تكملة للتعليمة رقم 511 التي بعتث بها الوزرة الى مديرياتها بتاريخ 31ماي الماضي والتي ابقت على حقوق التمدرس لشهر اوت واسقاط كل الرسوم للفصل الثالث ، حيث ينتظر احالة العديد من المدارس الخاصة المخالفة للتعليمات على القضاء مع سحب الاعتماد منها ، خاصة وانه ، سبق وان تم فتح تحقيقات انتهت بمنع 27 تلميذ متمدرس بالمدارس الخاصة من امتحان البكالوريا بعدما تبين انهم انتقلوا بطرق مشبوهة وبمعدلات ضعيفة جدا.

محمد بن ترار