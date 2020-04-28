وزارة التربية تعقد ثاني اجتماع لها لتحديد مصير السنة الدراسية والامتحانات الرسمية

عقد وزارة التربية الوطنية، اليوم الثلاثاء، ثاني اجتماع لها رفقة شريكها الاجتماعي لمناقشة مصير السنة الدراسية والامتحانات الرسمي، في ظل تطورات تفشي فيروس كورونا وتمديد اجراء الحجر الصحي إلى غاية 14 ماي 2020.

وقد باشرت أمس، الوزارة، لقاءاتها التشاورية مع جمعيات أولياء التلاميذ، من أجل ضبط الاقتراحات المتعلقة بمصير الموسم الدراسي الجاري، والامتحانات الرسمية في ظل تفشي وباء كورونا، وذلك تحسبا لتمديد الحجر أو رفعه.

كما أكد وزير التربية الوطنية محمد واجعوط أمس، بالجزائر العاصمة، أنه لا وجود لسنة بيضاء بخصوص الموسم الدراسي 2019 / 2020 بالنظر الى مستوى التقدم في تنفيذ البرامج في المراحل التعليمية الثلاث التي دامت الى غاية 12 مارس 2020 الماضي.

وقدم الوزير خلال اجتماعه الأول جملة من الاقترحات تمت مناقشتها رفقة جمعيات أولياء التلاميذ.