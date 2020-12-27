وزارة التربية تطلق عملية تكوين واسعة بداية من 30 ديسمبر الجاري

تشرع وزارة التربية الوطنية، ابتداء من 30 ديسمبر المقبل ، في عملية تكوينية تخص مختلف الرتب لسنة 2020 2021 على غرار مفتشيي الأطوار التعليمية، مديري الاطوار الثلاثة للتعليم ، المشرفين و مستشاري التوجيه المدرسي و المهني،المقتصدين و اساتذة القوائم الاحتياطية الذي تم توظيفهم هذا الموسم و غيرهم من الرتبو ستدوم العملية الى غاية 30 ماي المقبل علما ان الدورة التكونية تكون مرفوقة بتربص تطبيقي حسب خصوصية كل رتبة .

و اوضحت مصادر من القطاع ان اساتذة الاحتياط سيستفدون من التكوين كل يوم سبت و خلال العطلة علما ان عملية التكوين بالنسبة لاسلاك الادارة ستكون مقسمة على النظري و التطبيقي بمعدل اسبوعين ونصف نظري و بعدها اسبوعين تطبيقي الى غاية انتهاء التكوين

و امرت الوصاية بضرورة احترام الاجراءات الوقاية و الصحية التي اعتمدتها الحكومة للوقاية من فيروس كورونا خلال عملية التكوين من خلال الالتزام بالتباعد ا و كذا ارتداء القناع الواقي و توفير السائل المطهر و غيرها من الاجراءات حفاظا على سلامة الجميع كما دعت المعنين بالتكوين الى الالتزام بارتداء المئزر و المحافظ