وزارة التربية تطالب المفتشين بالقيام بزيارات للمؤسسات التعليمية لمتابعة عملية فتحها

– وجهت وزارة التربية الوطنية، تعليمات لمفتشي التربية لمختلف الأطوار التعليمية، للقيام بزيارات ميدانية لمتابعة عملية فتح المؤسسات.

كما طالبت مفتشي الأطوار التعليمية الثلاث بالقيام بزيارات ميدانية للمؤسسات التربوية لمعاينة فتح المؤسسة لاستقبال التلاميذ، والتحاق موظفي التأطير من إداريين وأساتذة، بالإضافة إلى نظافة المؤسسة ومدى تطبيق البروتوكول الوقائي الصحي والبروتوكول الأمني.

ويأتي هذا في انتظار تفعيل النظام الرقمي لنشاطات المفتشين وفي إطار متابعة الدخول المدرسي 2020-2021، لاسيما التحضيرات البيداغوجية والمادية خلال التحاق تلاميذ أقسام الامتحانات لشهادة التعليم المتوسط وشهادة البكالوريا بالمؤسسات.