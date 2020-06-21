وزارة التربية تحقق في تسيير المدارس الخاصة

* إبعاد العربية وتعويضها بالفرنسية

* بعض المدارس تبنت برنامجا يشبه البرنامج الفرنسي

أعطى وزير التربية والتعليم محمد أوجاووت تعليمات صارمة لفتح تحقيقات مع العديد من مسيري المدارس الخاصة ودو للحضانة المعتمدة التي تبين أنها تقدم دروس خارجة عن المقرر المدرسي واعتمدت النموذج الفرنسي في التعليم من خلال الاعتماد على اللغة الفرنسية كمادة أساسية عوض اللغة العربية.

هذا وأشارت المعطيات المتسربة من اجتماع رسمي لوزير التربية الوطنية أنه أعطى أمرا صارما للمفتشين بفتح هذا الملف والتحقيق حول مسيري هذه المدارس ودور الحضانة والتي تبين أنها تهدف إلى فرنسة التلاميذ وتدريسهم بعد المواد والنصوص التي يشتبه أنها تمس بالمعتقد ، هذا وترتكز هذه المدارس الخاصة ودور الحضانة في بعض الولايات على غرار تلمسان عين تموشنت ، العاصمة ، وهران ، تيزي وزو ، بجاية … والتي يشتبه أن لها هدف غير بريء ، هذا وشدد الوزير انه يستوجب تعلم التلاميذ بعض المواد الداعمة على غرار الفرنسية والانجليزية لكن في حدود البرنامج المسطر ، من جانب آخر قد يشمل التحقيق بعض المراكز الخاصة خاصة والمرتبطة ببعض الملحقات الفرنسية المعروفة بالمراكز الثقافية التي سرعان ما استحدثت مدارس للتكوين في اللغة الفرنسية ، الأمر الذي يستوجب المراقبة والتدقيق خاصة في ظل الاشتباه في وجود دروس غير بريئة وقفت عليها الوزارة والتي تعمل على تمجيد الاستعمار الفرنسي واعتباره حضارة ما يعد تعد مناف على المقومات التاريخية للجزائريين كما تسبق اللغة الفرنسية على اللغة العربية رغم أن هذه الأخيرة تصنف قبل الفرنسية في الجامعات العالمية.

محمد بن ترار