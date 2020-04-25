وزارة التربية تجتمع هذا الاسبوع بالنقابات لمناقشة أعمال نهاية السنة الدراسية والامتحانات المدرسية

وجهت وزارة التربية الوطنية، دعوات إلى ممثلي نقابات التربية، وذلك لحضور اجتماع لمناقشة تنظيم أعمال نهاية السنة الدراسية والامتحانات المدرسية تحسبا لتمديد الحجر أو رفعه.

وسيتم خلال هذا الاجتماع الذي سيحضره ممثل عن كل نقابة حسب ما كشف عنه الناشط التربوي كمال نواري عرض السيناريوهات المقترحة للتعامل مع السنة الدراسية على مدار ثلاثة أيام .

وسيعقد اول اجتماع حسب ما كشفت عنه نقابة الكناباست في منشور لها عبر صفحتها الرسمي على الفيسبوك ، يوم الإثنين 27 أفريل 2020، وليتجدد يومي الثلاثاء والأربعاء 28 و29 أفريل 2020، وتأتي هذه العملية، حسب ما أوردته دعوات وزارة التربية الموجهة للنقابات، في اطار التشاور مع الشريك الاجتماعي الذي عمد إليها الوزارة .