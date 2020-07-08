وزارة التربية توزع ابداء الرأي على الشركاء في القطاع لانطلاق العملية

وزارة التربية تباشر ندوات محلية ،جهوية ثم وطنية لإصلاح المنظومة التربوية ومناهج التعليم

باشرت وزارة التربية الوطنية في توزيع وثائق ابداء الاراء على الفاعلين والشركاء الاجتماعين وأصحاب الاختصاص وثيقة من أجل تشخيص المنظومة التربوية، والوقوف على ما هو إيجابي وما يحتاج إلى تحسين، حيث ضم المعنين بالوثيقة الاساتدة والنقابات والمختصين وجمعيات اولياء التلاميذ استعدادا لتنظيم جلسات محلية بالولايات و اخرى جهوية، تحضيرا للجلسات الوطنية لإعادة النظر في المناهج التربوية التي ستنبثق منها رؤية جديدة مجددة لما ستكون عليه المنظمة التربوية مستقبلا ،سوء ستعلق الأمر بالمناهج أو بالبرامج ، ومحتويات الكتب وذلك من أجل تحسين وجعل المنظمة التربوية ترقى إلى ما يصبوا إليه الجزائريون وضمان تعليم نوعي ومستوى يسمح للمدرسة الجزائرية منافسة مدارس العالم و الاستفادة من التطورات العلمية التي يشهدها العالم ، هذا وكشفت مصادر مقربة من وزارة التربية انه ستكون هنالك جلسات على مستوى المحلي بالولايات على مستوى مديريات التربية تم اخرى ثم على المستوى الجهوي وعلى المستوى الوطني أيضا في شكل هرمي لنقل الاراء واستثمار الخبرات في انجاز مناهج قوية لا تتغير بتغير الوزراء تصب في مقومات المجتمع وتعمل على تطوير المدرسة الجزائرية .

محمد بن ترار