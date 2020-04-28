وزارة التربية تأمر بتوزيع الكتب المدرسية على المؤسسات التربوية

وجهت وزارة التربية الوطنية مراسلة إلى مديريات التربية الموزعة عبر التراب الوطني، أمرتهم من خلالها بضرورة الشروع في عملية توزيع الكتب المدرسية على المؤسسات التربوية تحضيرا للموسم الدراسي القادم 2020-2021.

وحسب التعليمة الوزارية الحاملة للرقم 431فقد شددت وزارة التربية على توزيع الكتب في كل المؤسسات وهذا في اطار التحضير للموسم الدراسي القادم بصفة عادية .

من جهة أخرى قررت وزارة التربية، مواصلة توزيع الكتاب المدرسي في إطار جهاز المجانية وبالصيغة سارية المفعول سابقا للسنوات الخامسة ابتدائي والرابعة متوسط وكل سنوات الطور الثانوي.

مع مواصلة توزيع الكتب المدرسية الجديدة بصيغة الإعارة بالنسبة لسنوات الأولى والثانية والثالثة والرابعة ابتدائي والسنوات الأولى والثانية والثالثة متوسط.