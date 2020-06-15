وزارة التربية الوطنية تعلن عن تاريخ الدخول المدرسي المقبل

حددت وزارة التربية الوطنية، اليوم الإثنين، تاريخ الدخول المدرسي المقبل لسنة 2020-2021 لجميع المناطق ، حيث سيلتحق الموظفون الإداريون يوم الاربعاء 19 اوت 2020 صباحا ، أما الأساتذة يوم الأحد23 اوت 2020 صباحا في حين أن التلاميذ يوم الأحد 4 أكتوبر 2020 صباحا.

كما أعلنت الوزارة في بيان لها اليوم عن تعديل يشمل رزنامة العطل المدرسية للسنة الدراسية 2020-2019، ، حيث من المنتظر أن تبدأ عطلة الصيف بالنسبة للاداريين بعد الانتهاء من كل العمليات المتعلقة بنهاية السنة الدراسية ابتداء من يوم الخميس 9 جويلية 2020 مساء لجميع المناطق.

وتضمن المداومة على مستوى المؤسسات التعليمية خلال عطلة الصيف.

كما أشارت الوزارة إلى أنه سيتم فتح المؤسسات التعليمية قبل إجراء امتحاني شهادتي التعليم المتوسط والبكالوريا، لتلاميذ السنة الرابعة متوسط والسنة الثالثة ثانوي للمداكرة والمراجعة والتكفل النفسي بغية التحضير لاجتيازهما.