وزارة التربية الوطنية تراسل مديرياتها لاعداد قوائم مؤطري البكالوريا وشهادة التعليم الاساسي قبل 03اوت المقبل

راسلت وزارة التربية الوطنية مدراء التربية على مستوى ولايات الوطن تطلب منهم التنسيق مع مدراء المؤسسات التعليمية للأطوار من اجل اقامة القوائم الإسمية لكل الموظفين قصد ضبط قوائم الحراسة في الامتحانات المدرسية لدورة 2020.

هذه المراسلة التي تستوجب تدخل مدراء مصالح الامتحانات بمديريات التربية تدخل في إطار تنظيم الامتحانات المدرسية الرسمية لدورة 2020 وبغرض ضبط القوائم النهائية للحراس وذلك لتكون حاضرة قبل 03/08/2020.

وفي هذا الإطار، طلبت وزارة التربية الوطنية موافاتها بالقوائم الإسمية لكل الموظفين “تربويين، إداريين وعمال” الذين يشملهم المرسوم الرئاسي التنفيذي رقم 20 / 69 المؤرخ في 21 مارس 2020 ، ويتم إرسال القوائم من قبل مدراء المؤسسات التربوية وفق نسخة ورقية وأخرى بنظام “excel” في قرص مضغوط مباشرة باليد أو عن طريق قرص مضغوط مباشرة أو عن طريق البريد الإلكتروني الى مديريات التربية ومنها الى الوزارة الوصية

م.ب