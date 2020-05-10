وزارة التجارة: نحو تخفيض فاتورة الواردات من الأحذية والورق

كشفت وزارة التجارة عن حتمية تخفيض واردات الجزائر من الأحذية والورق، عن طريق تشجيع الصناعة المحلية وتشجيع المنافسة.

وأفاد بيان للوزارة، أن عيسى بكاي الوزير المنتدب المكلف بالتجارة الخارجية ترأس أمس السبت بمقر وزارة التجارة إجتماعين منفصلين للمتعاملين الإقتصاديين لشعبتي مصنعي الأحذية والورق على المستوى الوطني.

وحضر الإجتماع إطارات المديرية العامة للتجارة الخارجية بالإدارة المركزية لوزارة التجارة، ويأتي اللقاء في اطار المشاورات التي شرعت فيها وزارة التجارة مع جميع الشعب والشركاء والمهنيين.

وأوضح الوزير المنتدب، أن هناك استراتيجية ستعتمدها الوزارة من حيث حتمية خفض فاتورة الواردات سواء من المنتوج النهائي وحتى بعض المواد الأولية التي يمكن التخلي عن استيرادها تدريجيا وتعويضها بالمواد الأولية المصنعة محليا خاصة في هاتين الشعبتين.

وأضاف البيان، أن هناك آليات جديدة لحماية المنتوج الوطني من المنافسة غير العادلة التي كان يتعرض لها على مدار عدة سنوات وذلك، مشيرا إلى وضع سياسة ستمكن من حماية المنتوج الوطني وتوفير مناخ تنافسي ملائم مع باقي المنتجات المستوردة.

كما استمع الوزير المنتدب أثناء هذا اللقاء لمختلف المتدخلين الذين باركوا هذه الإجراءات واللقاءات التي شرعت فيها وزارة التجارة معلنين كامل استعدادهم للتعاون والتجاوب مع كل الإجراءات التي تتخذها الحكومة من أجل رفع حجم الإستثمارات المحلية والرقي بالمنتوج الوطني لتعويض الواردات