وزارة التجارة: نحو الترخيص للمتعاملين الخواص لإنجاز أسواق للجملة

كشف وزير التجارة كمال رزيق اليوم الاثنين عن شروع القطاع في إعداد مجموعة من النصوص القانونية لتسهيل إنجاز اسواق الجملة من طرف الخواص, في اطار الاستراتيجية الجديدة المنتهجة لإعطاء دفع لهذه المرافق التجارية.

وأوضح الوزير في حوار مع وكالة الانباء الجزائرية أن هذه النصوص القانونية تهدف إلى إعطاء دفع لإنشاء الأسواق و الفضاءات التجارية من طرف الخواص, تمهيدا لانسحاب الدولة الكلي من انجاز الاسواق سواء كانت اسواق للجملة او التجزئة.

وحسب رزيق فإن “هذه المشاريع لابد أن تترك للقطاع الخاص وهو أولى بها, سيما وأن بعض الأسواق العمومية المنجزة سابقا لم تنجح في أداء مهامها بكفاءة”.