وزارة التجارة تنفي إعادة فتح بعض الأنشطة التجارية

نفت وزارة التجارة، قرار استئناف بعض الأنشطة التجارية، مثلما تم تداوله عبر بعض وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي.

وأصدرت وزارة التجارة، اليوم توضيحا، ردا على “المقالات الصحفية الصادرة بتاريخ اليوم “الأربعاء 3 جوان 2020 عبر بعض وسائل الإعلام المكتوبة والإلكترونية والذي مفادها إعادة فتح بعض الأنشطة التجارية”، نافية هذا القرار، مؤكدة أنها غير مؤهلة للنظر أو البت في هذه المسائل، والتي تبقى من الاختصاص الحصري لمصالح الوزير الأول.

وعليه، قالت الوزارة إن كل المعلومات الواردة عبر وسائل الإعلام ذات الصلة بمفهوم إعادة بعث النشاطات التجارية لا أساس لها من الصحة مع التأكيد بأن المعلومات الرسمية الخاصة بالقطاع تنشر عن طرق الموقع الإلكتروني الرسمي للوزارة.