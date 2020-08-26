وزارة التجارة تفرج عن قائمة بـ 8 منتجات ممنوعة من التصدير

أفرجت وزارة التجارة، عن قائمة بـ 8 منتجات ممنوعة من التصدير وهي: الدقيق، العجائن الغذائية، زيوت الصوجا، السكر، الثوم، الأقنعة الصحية والصابون المستعمل في غسل اليدين.

وفصلت قائمة وزارة التجارة في هذه المنتجات بأنواعها عن طريق 55 تعريفة جمركية، حيث حددت في منتج الدقيق الممنوع من التصدير في سميد القمح والشعير.

بالنسبة للمعكرونة، تم ذكر 18 عنوانًا فرعيًا للتعريفة الجمركية، كل منها يتوافق مع نوع من المنتجات، في القائمة. وبالتالي ، لا يُسمح بتصدير الكسكس ، والمعكرونة ، والنودلز ، واللازانيا ، والنيوكي ، والرافيولي ، والكانيلوني ، والمعكرونة.

وسبق لوزارة التجارة، أن أعلنت بتاريخ 10 أوت الماضي، عن رفع الحظر المفروض على تصدير السلع المنتجة بكميات كافية في الجزائر، باستثناء المنتجات المدعمة أو المصنوعة من مواد مدعمة. وتم أيضًا استبعاد المنتجات التي تدخل في إطار مكافحة وباء فيروس كورونا، مثل الأقنعة الواقية والمواد الهلامية الكحولية وسوائل التطهير.

وكانت الجزائر قد قررت نهاية مارس الماضي حظر تصدير 17 منتجا بناء على تعليمات من الرئيس عبد المجيد تبون. وطلب الرئيس من الحكومة حظر تصدير “أي منتج استراتيجي ، سواء أكان طبيًا أو غذائيًا ، حتى نهاية الأزمة، وذلك لحماية المخزون الاستراتيجي الوطني”