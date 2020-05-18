وزارة التجارة تشرع في رقمنة إدارتها بوضع نظام معلوماتي للتبادل الرقمي للملفات
رزيق: سيتم تحديد هامش الربح لتجار الجملة والتجزئة
قال وزير التجارة كمال رزيق أن الوزارة ستعمل على تحديد هامش الربح للتجار الجملة والتجزئة.
وأضاف الوزير خلال زيارة تفقدية لولاية قسنطينة أنه حان الوقت لتضرب الدولة بيد من حديد ضد المضاربين بالاسعار، مضيفا أن الوزارة ستعمل على تحديد هامش الربح لتجار الجملة والتجزئة من خلال برنامج خاص لان هامش الربح لديهم اكثر من الفلاح.
وخاطب الوزير مسؤولي التجارة في الولاية قائلا:” الدولة راهي تخلص فيكم اخدمو خدمتكم وزورو الاسواق”
وأضاف رزيق، أن أسعار الخضر والفواكه ملتهبة في ولاية قسنطينة مقارنة بولايات الوسط.
كما قامت وزارة التجارة بوضع نظام معلوماتي للتبادل الرقمي للملفات بين الوزارة ومختلف المديريات والهيئات التابعة لها حسب بيان لها.
وتهدف هذه المنظومة الى الرفع من فعالية الاداء وفي تقليص الوقت المستغرق في غرسال الملفات للإدارة المركزية وكذا بتقليص تكلفة الورق.
وتدخل هذه المنصة حيز الخدمة إبتداءا من يوم غد الثلاثاء .كما شدد الوزيرة في هذه التعليمة على ضرورة التعامل مع هذا النظام دون اللجوء الى الفاكس أو البريد العام.