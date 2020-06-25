وزارة التجارة.. انشاء خلية إصغاء لمتابعة عمليات التصدير

تم اليوم الخميس، على مستوى وزارة التجارة بقرار من البروفيسور كمال رزيق، انشاء خلية إصغاء على مستوى القطاع.

ويترأس الخلية الوزير المنتدب المكلف بالتجارة الخارجية الدكتور عيسى بكاي.

ويهدف القرار إلى متابعة عمليات التصدير، حيث تتكفل هذه الخلية بمعالجة العراقيل التي تواجه المصدرين الجزائريين وتقديم الحلول الملائمة لها.

وتسعى من جانب آخر إلى تقريب الإدارة من المصدرين ومرافقتهم لتسويق منتجاتهم في الخارج والرفع من حجم الصادرات خارج المحروقات.

وللإشارة، فإن مصالح وزارة التجارة وضعت تحت تصرف المتعاملين الاقتصاديين الموقع الإلكترونيwww.algex.dz لتلقي كافة إنشغالاتهم