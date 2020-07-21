وزارة الاشغال العمومية تباشر عملية تصنيف الطرق الوطنية وفقا للمعايير العالمية ومخططات “قوقل مابس ” .

باشرت وزارة الأشغال العمومية بالتعاون مع المؤسسة الجزائرية للطرق السيارة في دراسة جددة لاعادة تصنيف الطرق بالجزائر بداية من الاسابيع المقبلة ، وذلك لكي تكون مطابقة للتصنيف العالمي وتمكن من استغلال خرائط “قوقل مابس” لتحديد الاتجاهات والمواقع خاصة في الطرق الصحراوية .

هذا وسيتم اعادة التصنيف والترقيم من خلال استخدام الأحرف والأرقام الفردية والزوجية حسب المحددات الجغرافية (شمال جنوب شرق غرب). والتي تسمح بالتعرف بسهولة على شبكة الطرق (السيارة، الوطنية ، الولائية والبلدية ) وتحديد النقاط الكيلومترية على طول مساراتها، لتسهيل تنقل وتدخل جميع المصالح المعنية خاصة مصالح جر المركبات والاسعاف والحماية المدنية ، من جهة اخرى سيتم اختيار الإشارات العمودية والأفقية الضرورية، لضمان مستوى خدمة وظروف تنقل تحفظ أمن وسلامة مستعمليها ، هذا وستنطلق عملية رقمنة وتصنيف الطرق الجزائرية قبل نهاية السنة الجارية لادخالها التصنيف العالمي وتعمل على تسجيلها ضمن المعلومات الجغرافية العالمية والتي ستسهل في استقطاب السواح وتمنع التيه خاصة في الصحاري والجبال الذي يتخوف منه الجميع في الرقوق والعروق الصحراوية والتي كثيرا ما تسببت في وفاة العشرات جوعا وعطشا.

م.بن ترار