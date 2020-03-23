وزارة الاتصال: على وسائل الإعلام التقيد بنشر المعلومات من وزارة الصحة وهيئة متابعة كورونا

دعت وزارة الاتصال، اليوم الإثنين، كافة وسائل الإعلام الوطنية، إلى التقيد والالتزام بنشر المعلومات المتعلقة بتطور وباء كورونا، من وزارة الصحة ومن الهيئة العلمية المنصبة مؤخرا.

ودعت الوزارة، عبر بيان لها، لتفادي التهويل الذي يضر بالرأي العام، وذلك تنفيذا لتعليمات رئيس الجمهورية.

ويأتي هذا القرار تفيذا لتعليمات رئيس الجمهورية المتخذة في اجتماع مجلس الوزراء المنعقد بتاريخ 23 مارس 2020 .

وأورد البيان: “كل ما ينشر خارج هذا المصدر سيعتبر تهويلا ومغالطة وتغليطا متعمدا مضرا بالمواطنين وبالرأي العام عموما، يتحمل صاحبه المسؤولية القانونية والتبعات القضائية الصارمة”.

وأكدت الوزارة في بيانها، أنها مقتنعة بأن وسائل الإعلام الوطنية شريكة في تحقيق الطمأنينة والمساعدة على تجاوز هذه المحنة العابرة بإذن الله.