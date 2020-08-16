ورقلة: ربط 75 منطقة ظل بشبكتي الهاتف الثابت والأنترنت

أعلنت مؤسسة إتصالات الجزائر، اليوم الأحد، عن تم ربط ما لا يقل عن 75 منطقة ظل عبر ولاية ورقلة بشبكة الهاتف الثابت والانترنت.

وتمت هذه العملية التي تندرج في إطار برنامج مؤسسة اتصالات الجزائر يهدف إلى فك العزلة عن مناطق الظل وتحسين خدمات الاتصالات بالهاتف الثابت والانترنت ذات التدفق العالي، بفضل انجاز العديد من المشاريع الرامية إلى تعزيز وعصرنة شبكة الألياف البصرية وأجهزة أمسان وتقنية الجيل الرابع.

وكشف ذات البيان، بأن القيام بهذه العملية جاء بفضل إنجاز العديد من المشاريع الرامية إلى تعزيز وعصرنة شبكة الألياف البصرية وأجهزة “أمسان” وتقنية “الجيل الرابع”.

كما أشارت إتصالات الجزائر، إلى أنها تواصل جهودها من أجل إنجاز مشاريع أخرى مماثلة لفائدة أكبر عدد ممكن من المواطنين القاطنين في “مناطق الظل”.

وفي هذا الإطار، تم ربط 37 فرعا بلديا و67 مكتب بريد، لا سيما في المناطق الريفية والمعزولة المنتشرة عبر تراب ولاية ورقة، بشبكة الألياف البصرية.

وفيها يتعلق بحظيرة المشتركين بورقلة، أوضح البيان بأن زبائن “اتصالات الجزائر” بالنسبة للهاتف الثابت بلغ 60760 زبون والأنترنت 38588 زبون.

كما وصل عدد المشتركين الزبائن بالنسبة لنظام “أمسان” 60760 زبون وخدمة “الجيل الرابع” بواقع 28 ألف و 862 زبون.

جدير بالذكر أن مصالح ولاية ورقلة أحصت مطلع العام الجاري 134 “منطقة ظل” على مستوى 19 بلدية.