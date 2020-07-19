ورغم التشديد على وضع الكَمَامة مازال

بقلم: الوليد فرج

لن يتعب كثيرا الباحث عن أسباب استعار فيروس كورونا بيننا و انتشاره بطريقة كأنها منظمة مدبرة ، فالاستهتار و التهور لا غيرهما أدى إلى هذا الوضع و سببهما تتافه العقل و سخفه على جميع مناحي الحياة .

لن أقول أن الأصح هو الكِمَامة وليس الكَمَامة فمجازر اللغة نقترفها جميعا ، و قد نتعلم من زلاتنا لكن ما لاحظته وقد صار شائعا أن مختصات التجميل يقمن بعمل جبّار على وجه المذيعات، ومع تلك الإيماءات التي تصاحب التهام الصِحافية للجمل التهاما ، مع بعض التقعر و رفع الذراعين ، نلاحظ أن التلفزيون مازال يمعن في التماوج في التفاهة عاكسا الوضع الحقيقي التافه الذي نعيشه على جميع الأصعدة .

كنا نشعر سابقا أن اختيار مذيعي التلفزيون يُحددون بدقة هندسية صارمة ، المجال و الميدان الذي يودّون أن يطرحوا أنفسهم من خلاله ، أما الآن فصار يكفي الجمال وحده (طبيعيا أو اصطناعيا) ، فأي جميلة بلهاء يكفيها أن ترسم حاجبيها أو وسيما أرعنا فارغا ، و يخرج علينا ببرنامج فارغ لا يحتوي أي منتج قيمي يصلح لتحدي الزمن ، فتراهم يتقافزون من برنامج إلى آخر ، فلا تستغرب إن رأيت مغنية معدمة قد تصير إعلامية مرموقة، ولاعب كرة قدم تمزقت أربطته الصليبية قد أصبح نجما صحفيا .

في السابق كان رجال الدين و السياسة هم من يتولون صناعة الملوك ، أما اليوم فالاستوديوهات هي عرابة التفاهة ، حتى ولو كانت عبارة عن غرفة صغيرة لا تضم سوى كرسيين و مذيعة مزركشة و مخرج أحمق لا يعرف كيف يخفي ظله عن الكاميرا ، وضيف لا يعزب عنه موضوع فيتكلم عن كل شيئ من سوق الألبسة الداخلية و مسابقات ملكات الجمال إلى ملامح النظام العالمي الجديد إلى استشرافات الحرب الالكترونية في عرض المحيط الهادئ إلى دمشقتة ليبيا و أمواج حرب شرق المتوسط .

إن شاشات التلفزة هي مرآة الحقيقة للهوان و الرداءة التي نعيشها ، انعدم الجمال الحقيقي فينا ، فكل شيئ في حياتنا صار مستعارا ،سطحيا ،تافها ، وما سبب كورنا إلا الحياة المستعارة من برامج. و ساسة و مذيعين و حواجب و رموش و أحداق مستعارة ، إننا نعيش حياة كاذبة مستعارة .