وردةٌ البسطّامي !

بقلم: يسين بوغازي

Yacine-bougha@hotmail.fr

لمًا صلب الحلاجٌ بعدما أمر بجلده وحرقه في النار ،انصرف الناس من حضروا حادثة صلبه متضاربةٌ بهم آراءهم ما بين مُشفِق به ، وناقما عليه ، وقد أمعنوا فيه شتما وتنكيلا ونتفا على جسده ورمي بالأحجار فوق كومة حرقه ؟

الغريب أن الحلاّج كان متصوفا شاعرا غارقا في روحانيات غريبة سميت منذ القرن الثالث الهجري بالحٌلولّية ؟ وكان تلميذا لأحد ابرع متصوفي ذاك العصر البسطّامي ، واسمه أبو يزيد من ارتقى إلى مراتب متقدمة في عرفانيةِ متصوفة مثيرة .

وإن كان هذا من اثر تراثنا العربي الإسلامي القديم ، فإن أصل الحكاية أن البسطّامي لما انصرف الناس من حول جسد الحلاج ، جاءه مساءا متخفيا بزي أعرابي حتى لا يكشف أمره ! فقد كان أبو يزيد البسطامي أشهر من نار على علم في بغداد حينها ، جاءه وحيدا متخفيا ، فوقف أمام ما بقي من جسد الحلاج وأخرج وردة من تحت ثيابه وضربه بها عليه وانصرف ! لقد ضرب البسطامي بوردة حمراء على جسد تلميذه ، نكاية في ضربات أسواط جلد وقذف بأحجّارِ ؟ تلميذه الذي أخذته تيارات صوفية فاضحي وكأنه يخاتل جنونا بكلامه وأحواله حتى أتهم بالزندقة ، والبقية معروفة في صفحات التاريخ .

لقد رمي البسطامي الحلاج بوردة حمراء ، وقد أولت هذه الحادثة إلى تجليات غريبة عجيبة ، جعلت من وردته رمز احترام إنساني بعيدا عما تكتنزه صدور نختلف معها في حشاشات وأراء ، وردة أخذت ربما إلى عصورنا المتأخرة ، فغدت في الغرب أفضل ما يمكن ان يختصر وفاء وحزن واعتراف بسمو أخلاق ومواقف نبيلة وانتماء إنساني هنا وهناك !

ربما أراد البسطّامي كلاما بوردته الحمراء على جسد الحلاج ، بأن الإنسان لا يمكن أن يمسه إكراه ، فلا إكراه له في قول وعمل واعتقاد ! فمتى تصير وردة البسطامي الحمراء عندنا لغة أيامنا وفكرنا ويومياتنا وكتاباتنا ، ووردة احترام بعضنا البعض ؟

تذكرت وردة أبو يزيد البِسطّامي وجسد الحلاّج فجأة ! ومعهما بدا لي تاريخا عربيا غارقا في إهانات عظيمة لم ينزلٌ لها بسلطان ، إهانات تمارس عبر عصورا وأزمنة إلى أيامنا المتأخرة ، فلا أحدٌ يري في الآخر قيمة ، إلا ما تراه عيون نخاسٌ في أجساده عبيده ؟! إهاناتٌ بمقاسات انتقائية بارعة في تجاوز وتحقير ،وعاجزة دائما في فهم رسائل ورود البسطامي .