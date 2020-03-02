وردةٌ البسطّامي !

أقلام الوسط
عن الوسط الجزائرية 2

بقلم: يسين بوغازي

Yacine-bougha@hotmail.fr

لمًا صلب الحلاجٌ  بعدما أمر بجلده وحرقه في النار ،انصرف الناس  من  حضروا  حادثة صلبه  متضاربةٌ  بهم  آراءهم  ما بين مُشفِق به ، وناقما عليه ،  وقد أمعنوا فيه  شتما وتنكيلا ونتفا على جسده  ورمي بالأحجار فوق كومة حرقه ؟

الغريب أن الحلاّج كان  متصوفا شاعرا غارقا في روحانيات غريبة سميت  منذ القرن الثالث الهجري  بالحٌلولّية ؟ وكان تلميذا لأحد ابرع متصوفي ذاك العصر البسطّامي ، واسمه أبو يزيد  من ارتقى إلى مراتب متقدمة  في عرفانيةِ متصوفة مثيرة .

وإن كان هذا من اثر تراثنا العربي الإسلامي القديم ، فإن  أصل  الحكاية  أن البسطّامي لما انصرف الناس من حول جسد الحلاج ، جاءه  مساءا متخفيا بزي أعرابي حتى لا يكشف أمره  ! فقد كان أبو يزيد البسطامي أشهر من نار على علم  في بغداد حينها ، جاءه وحيدا متخفيا ، فوقف أمام ما بقي من جسد الحلاج وأخرج وردة من تحت ثيابه  وضربه بها عليه وانصرف ! لقد ضرب البسطامي بوردة حمراء على جسد تلميذه  ، نكاية في ضربات أسواط  جلد وقذف بأحجّارِ ؟ تلميذه الذي أخذته تيارات  صوفية  فاضحي  وكأنه  يخاتل جنونا  بكلامه وأحواله حتى أتهم  بالزندقة ، والبقية معروفة في صفحات التاريخ .

لقد رمي البسطامي الحلاج بوردة  حمراء ، وقد أولت  هذه  الحادثة إلى تجليات غريبة عجيبة ، جعلت من  وردته  رمز  احترام  إنساني بعيدا عما تكتنزه صدور  نختلف معها في  حشاشات وأراء ، وردة أخذت ربما  إلى عصورنا المتأخرة ، فغدت في الغرب  أفضل  ما يمكن ان يختصر وفاء وحزن  واعتراف بسمو أخلاق  ومواقف نبيلة وانتماء إنساني هنا وهناك !

ربما  أراد البسطّامي  كلاما  بوردته الحمراء على جسد الحلاج ، بأن الإنسان  لا يمكن أن يمسه إكراه ، فلا إكراه له  في قول وعمل واعتقاد !  فمتى تصير  وردة البسطامي الحمراء  عندنا  لغة أيامنا  وفكرنا ويومياتنا وكتاباتنا ، ووردة احترام بعضنا  البعض ؟

تذكرت وردة  أبو يزيد البِسطّامي  وجسد الحلاّج فجأة ! ومعهما بدا لي تاريخا عربيا غارقا في إهانات عظيمة لم ينزلٌ لها  بسلطان ، إهانات تمارس عبر عصورا وأزمنة  إلى أيامنا المتأخرة ، فلا أحدٌ  يري في  الآخر  قيمة ، إلا ما تراه   عيون نخاسٌ  في أجساده عبيده ؟!  إهاناتٌ  بمقاسات  انتقائية بارعة  في تجاوز وتحقير ،وعاجزة دائما في فهم  رسائل ورود البسطامي .

 

 

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