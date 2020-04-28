وجاء رمضان بمعاني الخير…

د.وليد بوعديلة

يمنح شهر رمضان المجتمع المسلم وسائل تربية الإرادة، وفي الصيام الكثير من الفوائد الطبية التي اعترف بها علماء الغرب قبل علماء الإسلام، فهو يخلص الجسم من بعض ما تراكم فيه من الدهون ، ويريح المعدة من العمل الشاق الذي تقوم به على مدار السنة مع فوائد طبية أخرى، كما يفتح هذا الشهر كل أبواب الخير، من صدقات وتوبة وتراحم وتكافل ….

ويأتينا رمضان هذا العام في سياق انتشار وباء خطير، بتطلب الحجر المنزلي والكثير من الوعي بالخطر المحدق بالشعوب و الدول،وهنا نريد من مجتمعنا الجزائري المسلم أن يفهم روح الشهر، ويتجنب بعض السلوكيات السلبية، مع الأخذ بنصائح الأجهزة الأمنية و الطبية، والسماع لكمات الأئمة الفضلاء، وتجتب التجمعات.

هذا العام ، ومع كورونا و الحج المنزلي،سنتذكر أن رمضان شهر القرآن والتوبة و الذكر والدعاء والصدقات، وليس شهر التسكع في الأسواق والسهر في المقاهي ترك الأطفال خارج المنازل ليلا؟؟؟ يقول الدكتور عبد الكريم بكار: ” والعبادات في الإسلام تكاليف ابتلاء ، ومقياس يكشف عن مدى تمكن الإيمان والثقة في نفس المسلم ، وهي في الوقت ذاته وسائل لتمكين ذلك الإيمان ، إنها له بمثابة الماء للشجر والنبات . وآيات الصيام لم تعدد لنا أنواع الخيرات التي سنحصل عليها من وراء هذه العبادة ؛ ليظل عطاء هذه العبادة مفتوحاً متنوعاً تظهره التجربة التاريخية الاجتماعية ، والواقع المعاش “…

وكم نحن بحاجة لتغيير الكثير من التصرفات، بخاصة لدى تجارنا، ونريد منهم أن يخفضوا الأسعار بدل أن يلهبوها، ونريد منهم الجمع بين التقرب لله وعدم المضاربة في الأسعار، وأن يفهموا روح رمضان ن ويعرفوا معانيه الروحية وليس التجارية و البطنية، وكم نحن بحاجة لكثير من التضامن والتعاون في ظل وباء كورونا. كل هذا قصد التأمل الواعي للنص القرآني،قال الله تعالى: { شَهْرُ رَمَضَانَ الَّذِيَ أُنزِلَ فِيهِ الْقُرْآنُ هُدًى لِّلنَّاسِ وَبَيِّنَاتٍ مِّنَ الْهُدَى وَالْفُرْقَانِ } [البقرة:185].

ولعل الظرف العالمي الصحي وحصار فيروس كورونا للبشرية سيفرض بعض التغيير في العبادات و المعاملات، ومنها صلاة التراويح، وهي من عبادات القيام، [أخرجه البخاري ومسلم] قال تعالى:{ وَعِبَادُ الرَّحْمَنِ الَّذِينَ يَمْشُونَ عَلَى الْأَرْضِ هَوْناً وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَاماً . وَالَّذِينَ يَبِيتُونَ لِرَبِّهِمْ سُجَّداً وَقِيَاماً } [الفرقان:63-64]، قال صلى الله عليه وسلم : «من صام رمضان إيماناً واحتساباً، غفر له ما تقدم من ذنبه »وكان عمر بن الخطاب يصلي من الليل ما شاء الله حتى إذا كان نصف الليل أيقظ أهله للصلاة، ثم يقول لهم الصلاة الصلاة. ويتلو: { وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاصْطَبِرْ عَلَيْهَا لَا نَسْأَلُكَ رِزْقاً نَّحْنُ نَرْزُقُكَ وَالْعَاقِبَةُ لِلتَّقْوَى } [طه:132] وكان ابن عمر يقرأ هذه الآية: أَمَّنْ هُوَ قَانِتٌ آنَاء اللَّيْلِ سَاجِداً وَقَائِماً يَحْذَرُ الْآخِرَةَ وَيَرْجُو رَحْمَةَ رَبِّهِ [الزمر:9].

لكن لتكن صلاتنا في بيوتنا،لتجنب انتشار الوباء، وتفاعلا مع فتاوى علمائنا، مع الدعاء بذهاب الوباء، وفتح المساجد، لكن في ظل الاحتياط وبعد تراجع الاصابات، وكل هذا يحتاج للوعي والحجر المنزلي، فحفظ النفس أولى.

وقد تحدّث فضيلة الإمام والخطيب الشيخ حسين بن عبد العزيز آل الشيخ -خطيب المسجد النبوي-عن معاني رمضان، وقال بأنه شهر تهذيب للمسلم وتربية على الرحمة بجميع صورها،وفيه تربية المسلم على الرحمة بجميع صورها ومختلف أشكالها, ومن مظاهر ذلك مما جاء فيه من فضل الصدقة وتفطير الصائم وإطعام الجائع وسدّ خلة المحتاج, وبهذا يتذكّر المسلم أن صفة الرحمة بأوسع معانيها, وأشمل صورها وأجمل مسالكها هي صفة يجب أن يتحلى بها في جميع أزمانه وتعاملاته كافة لقوله تعالى: “ثُمَّ كَانَ مِنَ الَّذِينَ آمَنُوا وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ وَتَوَاصَوْا بِالْمَرْحَمَةِ”, ولقوله صلى الله عليه وسلم: (وترى المؤمنين في تراحمهم وتوادهم وتعاطفهم كمثل الجسد, إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى) متفق عليه, وفيها أيضاً قوله صلى الله عليه وسلم: (الراحمون يرحمهم الرحمن, ارحموا أهل الأرض يرحمكم من في السماء).

وبيّن الخطاب القرآني والنبوي فضائل الرحمة ومقاصدها العظيمة، وهي من سلوكات الأنبياء ومن روح رسائلهم, قال تعالى: “وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ”, وقال عز وجل: “بِالْمُؤْمِنِينَ رَءُوفٌ رَّحِيمٌ”.

فيا أبناء الجزائر …الرحمة الرحمة، والتكافل التكافل،والتضامن التضامن، ولتكن مصائبنا وفواجعنا محطات لاستمرار النهوض الوطني والانسجام المجتمعي، ولنقرأ روح رمضان ومعانيه لتجاوز المحنة، ونسال الله أن يحفظ الوطن وينجيه من البلاء ويعيدنا للمساجد وعطر الذكر فيها.