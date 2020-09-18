وتمارس عمليات تحويل معيارية للفلسطينيين !

بقلم : لينا أبو بكر

عندما ظهر أول صهيوني على قناة الجزيرة في برنامج الاتجاه المعاكس ، قامت الدنيا ثم قعدت بسرعة ، في وقت كانت القناة تعتبر فيه من أشد الداعمين للمقاومة والقضية الفلسطينية – مع شح لافت بالتركيز على قضية الأسرى في سجون الاحتلال – لا بل إنها ابتكرت مكتبة أرشيفية وتوثيقية للتاريخ الفلسطيني على مر العصور والحقب ، في حين عجز الفلسطينيون أنفسهم عن فعل ذلك ، ولم يكن هذا ليشفع لها أو ليجُبّ إثمها ، وإصرارها الوقح على تبني سياسة جديدة ، أدخلتها إلى بيوتنا وأفكارنا وثقافتنا الإعلامية ، حين حوّلت جنرالات الصهاينة ومجرمي الحرب من أعداء إلى ضيوف !

ضيوف الجزيرة هم أعداء الأمة والإنسانية ، فكيف تعامل العرب مع هذه الظاهرة التي فاقت خطورتها معاهدة كامب ديفيد و وادي عربة وأوسلو ؟

لقطر نفوذ إعلامي كبير ، ولها أرخبيل صحافي وفضائي و جبهاتي يمتد من جزيرة العرب وبلاد الشام وفلسطين ” على اعتبارها مركزا حيويا و نضاليا ، ومصر وأجزاء من الشمال العربي الإفريقي ، ثم تركيا و إيران ولندن التي تعتبر البؤرة الأكثر احتواء لهذا الفيروس الفكري والإعلامي الخطير !

نفوذ قطر الالكتروني أيضا لا يقل أهمية ، فهي تختار مجموعة من الأراجوزات الإعلامية الخاوية – نضاليا وفكريا – التابعة لقنواتها ، أو شخصيات مؤثرة لها وزنها وثقلها الوطني ، والأكاديمي والمهني ، من أجل أن تصهر الوعي العربي ، فكل شيء عند قطر خاضع للترويض أو التدجين ، عبر إغراءات مادية هائلة أو مناصب ورتب فضائية استثنائية ، أو تلميع شخصي مقابل التنازل عن ثوابت حاسمة ، وإخضاع هذه الثوابت لذرائع صحفية أو مهنية قائمة على قاعدة تدجينية شعارها : ” الرأي والرأي الأخر ” !

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الجزيرة في أحضان القتلة !

الجزيرة التي هي دولة بحد ذاتها ، حتى كأن الجزيرة هي الطاقم الحاكم في الدولة ، لها الكلمة العليا في الكثير من الموازين والعلاقات الدولية ، و من خلالها يتم توطيد الحضور السياسي لقطر وتكريسه دوليا ، يساعدها في هذا النهج الذي تتبعه و تنشره و ترسخه كميثاق أخلاقي للعلاقات المهنية والسياسية ، في ذات الوقت الذي تدعم فيه المقاومة ، من خلال الجبهة الإخوانية ، وليس بمعزل عنها ، وهو ما يفسخ النسيج الوطني للمقاومة ، ويحصرها في نطاق حزبي ، و إقليمي ، له اعتباراته و أولوياته و حيثياته ، وله دراويشه و مزاميره !

لطالما كانت قضية الأسرى الفلسطينيين ، قضية ثانوية على قناة الجزيرة ، إلا من استثناءات طارئة اقتضتها طبيعة المرحلة ، وحتى هذه لم تضع الأسرى على سلم أولويات القناة ، لأن اللعب بالقضية على الطريقة الفضائية للجزيرة ، كان دائما ما يلزمها بأن تكون البطولة لضيفها الأهم : العدو أو جنرالاته ومجرميه ، لتمارس خلطا كيميائيا للفلزات بأشباه الفلزات ، أو بأخرى لها خصائص كيميائية مختلفة و غير قابلة للانصهار والتذويب مع الآخر ، بحيث تتحول القناة إلى جدول دوري لا للفرز أو التصنيف أو حتى الترتيب ، بل لتشكل وحدة مجموعاتية ، تفهرس كافة العناصر على اختلافها و نشوزها !

لعبة الجزيرة الأخطر ، تكمن بتحويل التطبيع إلى سم غير مرئي ، يتعاطاه الجميع بإرادة تامة ، وتواطؤ مقصود أو غير مقصود ، بوعي أو لاوعي ، بتطبيع يتسلل إلى فكر الأمة وثقافتها و ووعيها وضميرها ، دون ان تحس به أو بخطورته ، وهنا تكمن الكارثة ، فالكثير من الدول قامت بالتطبيع ، عبر التوقيع ، ورغم الآثار السلبية لهذه المعاهدات ، إلا أنها في النهاية توقفت أو تجمدت ، واستوعب أصحابها آثارها الخطرة والقذرة ، بينما تطبيع الجزيرة – قطر ، تطبيع مبطن ، مخفي ، يندس إلى جسد الأمة بشكل بطيء وطويل الأمد ، ليمغنطها ، وينومها فضائيا ، ثم يدخلها في غيبوبة إدراكية ، فما أن تصحو من غفلتها حتى تجد نفسها في حضن قاتلها !

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“فلا تطع المكذبين” !

بما أن الموضوع هو النفوذ ، فهذا يعني أن الجزيرة مصدر قوة لكل من ينضم إلى جبهتها ، لأن مصدر قوتها مستمد من أعداء الأمة ، الذين تروج لهم ، و تدخلهم إلى بيوتنا وعقولنا ، وأساليب تفاعلنا وتواصلنا ، بالتالي يساهمون بانتشارها و تكريسها كسلطة إعلامية دولية ، لا تعمل بنهج يضر بمصالح أو بصورة عدوها بل على العكس ، تعتبره شريكا في الجريمة المهنية : تحويل العدو إلى ضيف !

خاضت الجزيرة معارك إعلامية مع عدد من الضيوف ، وهي معارك مفتعلة ، لا تثير ولا حتى مقدار ما تثيره زوابع الفناجين الصدئة .

الكذب أو الغش استيراتيجية تصنع بطولاتها من معارك رخيصة ، تتراوح بين الفتنة و التحايل ، فهي تحارب العرب الذين تخوض معهم حرب ثارات قبلية ، في حين تستضيف مجرمي الحرب لتدين العرب المطبعين ، أي تناقض ؟ أي عار ؟ أين الشرف والرجولة والذكاء ؟ وين الضمير الذي يرفض اللعب على الحدث بهذه الأساليب الكارثية ! من أخطر إذن :من يوقع معاهدة للتطبيع أم من يوقع الأمة بتطبيع يتجاوز ويفوق بل يتفوق على بروتوكولات التوقيع !

التكتيك الذي تعتمده القناة فيما يخص القضية الفلسطينية قائم على تشويه القيم ، والمعايير ، والإجبار الناعم و المرن للمشاهد الفلسطيني على تقبل عدوه كضيف ، في ذات الوقت الذي تستضيف فيه مجرمي الحرب لتجري معارك إعلامية مفتعلة ، توسلا لبطولة زائفة ، وهو تشويه خطير للبطولة ، يجردها من صدقها ، وعفويتها ، و شروطها وعلى رأس هذه الشروط : عدم تحويل العدو إلى ضيف ، وهو ما يسقط بالضرورة مصداقية المعركة ، ونزاهة البطولة !

الجزيرة تخضع البطولة لعملية تحويل معيارية ، بمعنى تغير الهوية الجوهرية للبطولة ، فتحولها من قيمة إلى لعبة أو إلى حلقة استعراضية بلا روح ولا حقيقة ولا قضية، وهذا أخطر أنواع التطبيع على الإطلاق ، البطولة تصبح كذبة ، أو مادة للتمويه على العدو بالتماهي معه ، من خلال ثيمة الضيف والمضيف !

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تبييض الحق على طريقة غسل الأموال !

التغطية الإخبارية التي تقوم بها الجزيرة لحروب الفتن أو ما يسمى بالثورات العربية ، التي كان عرابها أكبر صهيوني ، برنار هنري ليفي ، هي الأوفر حظا من بين كل الأخبار ، تليها أخبار الهجوم على المطبعين ، وهذه تضم ضيوفا صهاينة ، تستخدمهم الجزيرة لتشن بهم هجوما على العرب ، لاحظ ، انتبه ، احذر ، قاوم هذا السقوط ، وأنت تستيقظ من عملية الحرف أو الانحراف القيمي للحق ، فكيف تهاجم الجزيرة المطبعين بالتطبيع مع الصهاينة كضيوف يهاجمون العرب الذين تعاديهم الجزيرة فقط !

يا جماعة ، هناك محاولة لإحقاق الباطل بالحق ، وليس هذا فقط ، بل هناك محاولة حثيثة لمحاصصة الحق ، والاستئثار به عبر تقنية التبييض أو غسل الأموال ، فالحق ” الوسخ أو غير المشروع أو المشوه ” الذي يراد به باطل ، يتم غسله بالحق النظيف والنزيه ، لتشريعه ، وهذا تحديدا ما يخرج القضية الفلسطينية من دائرة الرسالة الإعلامية للقناة !

ختم اللعنة !

كل ما تدين به الجزيرة خصومها ، باسم الشرف ، تقوم هي بارتكابه ، تحت مظلة الإخوان ، فأن تكون مطبعا من جماعة الجماعة حلال ، ولكنه حرام حين لا تكون من جماعة الجزيرة ، الجزيرة التي تصنع أبطالا إعلاميين ، تخوض بهم معاركها الرخيصة للفتنة والتحريض والتشويه ، منتجة بهذا ختما إعلاميا للعنة ، ضمن هذه النقاط :

1- يبدو من الوضع الراهن أن نقد التطبيع يتحول إلى ممارسة جبهوية بحتة أكثر منها ممارسة أخلاقية ونضالية حقة وحقيقية .

2- التطبيع ليس جديدا ، بل بالعكس كلما خمدت ناره في بلد ، تم إيقادها في بلد آخر ، وكل من طبع مع المحتل – باستثناء فلسطين ومصر – يمثل أضعف جهة في الجغرافيا العربية ، فمصر هي أقوى الحصون العربية ، أما فلسطين فهي صاحبة الحق والقضية ، وربما سلام أوسلو وعباس ونسوانه – بين فلسطين والغرب – هو الأخطر ، لأنه وأد القضية ، و حرف مسارها الثوري ، واستبسل في نقل صورة شاذة ومزيفة لها هنا في أوروبا ، وهذا ما سآتي على تفصيله إن سمحت الظروف في مقالات لاحقة بعون الله . عموما أوسلو هي الدجاجة التي باضت كل هذا البيض التطبيعي في العالم العربي ، الذي له كتاكيته وصيصانه .

3- الجزيرة تحول الحق إلى فتنة ، أو حفلة تطبيل ، وهو ما يكرسه كباطل .

4- يجب أن يتم التركيز على الثعلب الحقيقي أكثر من الفتات المتهالك ، ليس فقط احتراما للذكاء ، بل تعبيرا عن الوعي وانعكاسا لعميق الإدراك .

5- الخروج من ميمعة الحق الملعوب فيه ، شرف ، ولذلك لا يجب التذرع بالأولويات المرحلية ، للاكتفاء بمحاربة المطبعين والتطبيع ، بل يجب العودة إلى أساس المصيبة : الجزيرة .

6- الجزيرة تحول الحق الفلسطيني إلى ورقة ، تنتج من خلالها يافطات إعلامية لا تمت بصلة للحقيقة والحق ، بل تخدم أجندات سرية و بروباغندا سوداء !

7- تحاول الجزيرة بعد أن استهلكت ربيبها فيصل القاسم أن تحول الفلسطيني تامر المسحال إلى واجهة تطبيعية ومشوهة لفكر الجزيرة الرخيص والمدسوس، بحيث استضاف المسحال شخصيات صهيونية من الشاباك والهيئات الاسرائيلية المعادية ، ليبحث من خلالها عن الحقيقة ، أو ماخفي ، ما يطرح السؤال الأكبر : كيف يبحث الفلسطيني عن الحقيقة في عقل عدوه ؟

8- الجزيرة هي البرزح الذي يشطر الأمة ، ليحارب التطبيع بالتطبيع ، ويلاه ، أين السؤال ؟ أين الضمير ؟ كيف نحلل للجزيرة ما نحرمه على بقية العرب ؟ الاعتراض ليس على التحريم ، بل على محاصصة الحلال !

9- الجزيرة تكرس الحق بالشتيمة ، فتحول الدعاية إلى قيمة ، والحق من طوفان إلى موجة عمياء ، يسير في ركبها شعب مهجن فضائيا ، ومطبع مغناطيسيا …. هذا هو تحديدا ما يحول الجزيرة من مجرد مهنة إلى أكثر من لعنة …..وأخ يا أمة ضحكت !