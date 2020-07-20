وباء كورونا بين الأمس و اليوم

بقلم الأستاذة: الزاهي دنيا

كورونا فيروس متلازمة صوبت نحو عام 2020 فأصابته في قلب 48 ولاية، وما جاورها من قطاعات عمومية كانت أو خاصة. وفي غضون أسابيع منذ الإعلان عن أول حالة مؤكدة التحق في اليوم الموالي القطيع، من عادات وتقاليد إلى طقوس ومعتقدات.

وبات اليوم الكل مصاب بكوفيد 19، والكل مهدد بالموت وبحاجة إلى الأوكسيجين، فمن يا تراه المستغيث الفعلي؟ ومن الذي يستحق الإغاثة فعليا؟ ولمن نمنح عربة الأوكسيجين؟

أسئلة فرضت نفسها في وسط الحلبة، فلمن ستكون الغلبة بالنهاية، هل للقطاعات العمومية والخواص؟ أم لمعشر العادات والتقاليد المتضرر الموالي الذي يندد هو الأخير ويطالب بالعلاج.

وهل ما نعيشه اليوم هو أزمة صحية بالدرجة الأولى؟ أم أزمة معتقدات وفكر ومجتمع ككل؟ مضي اليوم قرابة 7أشهر منذ بداية الجائحة، والمشهد نفسه يتكرر أمامنا كل يوم. ولا إجابات مقنعة قدمت هذا أن زعما وجودها من الأساس.

فما الذي تغير بين البارحة واليوم؟

إن المتتبع لسيرورة حركة الفيروس سيخلص إلى نتيجة حتمية مؤكدة ، توحي مؤشراتها إلى أننا كنا بالأمس نعيش أزمة وباء استهدف منذ بدايته القطاع الصحي وهذا ما نصت عليه النشرات والأخبار المتداول بخصوص الجائحة، أين كان كوقيد 19 بوقتها واضح الهدف و كان المستهدف حينها صحة المواطن، أما اليوم شهد الوباء تطورات واتسعت بؤرته ليشمل كل ماله علاقة بسلامة وأمن الفرد والمجتمع.

فكورونا اليوم خرجت عن الخط الافتتاحي المرسوم لها وماعدا هنالك مجال للتحكم في غازهم المزعوم تسربه بالخطأ، ولا بخفاشهم الناقل والحامل للعدوى ولا بمساراته وتنقلاته، فبعد أن كانت المستشفيات الحاضن للمرض والملجأ، خرجت واستوطنت بالشارع وهنالك كان لطلاب الحراك والجامعات رأي مغاير، وبعد أن كان شغلهم وحراكهم سياسي محض بات اليوم همهم انقاد مستقبلهم وتحديد مصيرهم مطلبهم، وتغير مفهوم الطالب الواعي الذي أنجبه الحراك إلى الطالب الكلاسيكي محدود الفكر والغير واعي بما يحدث للأسف. وبات شأنه شأن عجوز الحي في مقترحاته وحلوله أين راحت المنظمات الطلابية تندد وتطالب بعدم استئناف الدراسة وإكمال السداسي الثاني من جهة ومطالبين بإلغاء مسابقات الدكتوراه من جهة أخرى، والانتقال مباشرة كما هو معمول به استثناء مع تلاميذ الطور الابتدائي والمتوسط.

الموضوع الذي أثار الجدل وفتح باب سين وجيم وتضاربت حوله التصريحات غير أنه لو نظرنا له من ناحية المساواة فكلهم أبنائنا وسلامتهم واحدة، لكن بعين المشرع والمسؤول هو مطلب غير مشروع، فطفل وبرنامج الابتدائي ليس مشروع طالب اليوم ودكتور الغد.

وهل يا تراها جامعة ما قبل الكورونا وطالبها وأستاذها هو نفسه ما بعد الجائحة؟ هي واحدة من الانشغالات التي نطرحها منذ أشهر، وريتها كانت لتتوقف عند هذا الحد فمن الجامعات والتعليم أخذت الجائحة في طريقها كل ما من شأنه أن يعيل المواطن من نقل وتجارة ليجد نفسه مبثور العمل والأطراف.

هو شلل شهدته القطاعات، الأحياء، والعلاقات منذ فترة ليست بالبعيدة ولازالت اللعبة تفرض نفسها وقوانينها كل 15 يوم قابلة لتجديد.

فهل يا تراها كورونا الأمس هي نفسها اليوم؟ وما الجديد الذي أضافه الحجر؟.

أسئلة كسابقتها تنتظر في طابو الإجابات فرصتها، ولنقرب الصورة أكثر وننقل الواقع نكتفي بالقول بأن كوفيد19 فقد السيطرة واخترق كل القوانين ، واليوم نحن في حرب حرب لا لحماية صحتنا وحسب بل للحفاظ على ثراتنا وعاداتنا، تقاليدنا ولم لا أبنائنا من المستعمر الدخيل والغزو الثقافي والفكري الذي بدأت معالمه تنتشر في الأونة الـأخيرة، أين كثر الحديث والفتوى حول بعض الشعائر الدينية ومدى جوازها وحكم أبطالها ، لا لشيء سوى للحد من تفشي الفيروس على حسب قولهم.

وهو ما أعطى فرصة للبعض لتنصيب نفسه موطن الفقيه والإمام والأجداد، فظهرت نتيجة لهم أنماط وممارسات سلوكية جديدة، وشباب بعقليات دخيلة ومطالب غير مدروسة تحت مسمى الحقوق والعادات والتقاليد، من منظور عصري إن لم أقل غربي محض.

فهل ما نعيشه اليوم إجمالا هو فعلا أزمة دواء ولقاح ضد الفايروس، أم نحن بصدد الخوض في حرب ضد الغزو والفكر المروج له في قالب وباء، والمحقون عن طريق إبر تستهدف الهوية والمعتقد لا الصحة ومشتقاتها كما هو معلوم.

وإن صدق صحت ما يقال فنحن فعلا بحاجة للقاح للعقول وتطهير وتنوير الشعب بما هو كائن وما يجب أن يكون.