والي ولاية الجزائر” يضغط” لتسليم ملعب براقي في الآجال المحددة

ج.ن

قام والي ولاية الجزائر، يوسف شرفة بزيارة تفقدية اليوم السبت، الى ملعب براقي من أجل الوقوف على سير الأشغال فيه.

وطالب الوالي من الجهات المُكلفة بإنجاز الملعب، بالإسراع في وتيرة العمل، مع الالحاح على ضرورة تسليم المشروع في الآجال التعاقدية، تحسبا لاستحقاقات رياضية هامة سيحتضنها الملعب.

ويعتبر ملعب “عبد الحميد كرمالي” رحمه الله، جزءا من مركب رياضي يتم بناؤه ببلدية براقي الواقعة على بعد 18 كلم جنوب شرق مدينة الجزائر و35 كلم شمال شرق مدينة البليدة، ويشتمل المركب الأولمبي على قرية صغيرة لممارسة مختلف الرياضات، إضافة إلى مضمار ومسبح يتسع لـ 2600 شخص والعديد من الأحواض الملحقة، فضلا عن ملاعب تدريب صغيرة، فندق، سلسلة مكاتب وموقف للسيارات، ناهيك عن محلات للخدمات وغيرها. ويُصنف هذا الملعب كثاني أكبر ملاعب ولاية الجزائر بعد ملعب 5 جويلية، بأرضية معشوشبة طبيعيا من آخر طراز، وكان من المقرر أن يحتوي الملعب على 60 ألف مقعد، لكن جرى تخفيض السعة إلى 40 ألف مقعد مغطاة بالكامل.

هذا الأخير انطلقت أشغال إنجازه سنة 2009، وتم تصميمه وفق معايير دولية بمواصفات أشهر الملاعب العالمية، حيث يوفر للاعبين والجماهير الجزائرية جميع وسائل الراحة.

18 مليار دينار هي التكلفة الإجمالية المخصصة للمشروع الذي سيوفر -بالإضافة إلى الملعب الرئيس- ملاعب صغيرة لتدريب الفرق، فضلا عن مرافق أخرى وفضاءات تضم مضمارا ومسبحا وحظيرة للسيارات.

التأخر الذي طبع إنجاز مشروع ملعب براقي الذي كان من المنتظر تسليمه شهر ماي 2016، استدعى تمديد الآجال إلى غاية السداسي الأول لعام 2017، تحسبا لإمكانية احتضان الجزائر نهائيات كأس أمم إفريقيا لكرة القدم 2017، إلا أن العراقيل الإدارية وتراجع وتيرة الأشغال ازدادا حدة بعدما خسرت الجزائر رهان تنظيم «الكان»، وهو ما حال دون احترام الآجال المحددة لتسليم المشروع.