والي شلف ينهي مهام رئيس بلدية مصدق ونائبه

أمر والي ولاية الشلف لخضر سداس خلال في قرار وقعه مساء أول أمس بإنهاء مهام رئيس بلدية مصدق ونائبه على خلفية متابعتهما في ملف فساد ،وذلك على خلفية تأييد غرفة الإتهام بمجلس قضاء الشلف للأمر الصادرعن قاضي التحقيق بوضع رئيس البلدية ونائبه تحت نظام الرقابة القضائي،إلى غاية استكمال التحقيق في تهم تتعلق بتبديد المال العام وإبرام صفقات مشبوهة.

وكان رئيس بلدية مصدق ،ونائبه قد مثلا مؤخرا أمام قاضي التحقيق لسماعهما في عدة قضايا تخص التورط في شبهة الفساد ،وتبديد المال العام بهذه البلدية الفقيرة وفي مقدمتها قضية التجاوزات التي ميزت توزيع قفة رمضان لسنة 2018 وذلك بعد شكوى تقدم بها عدد من المنتخبين إلى مصالح الضبطية القضائية، التي فتحت تحقيق انتهى إلى وجود تجاوزات كبيرة تخص إدراج أسماء موتى ،و أسماء من خارج الولاية في قائمة المستفيدين من قفة رمضان، بالإضافة إلى التكرار في القائمة التي ضمت أزيد من 900 مستفيد ، كما شملت اسم طفل وطفلة يبلغان من العمر 6و15 سنة ، كما تم إعداد القائمة من دون إشراك أعضاء لجنة الشؤون الإجتماعية في العملية،وقد تم سماع المير ونائبه في قضية أخرى تخص تسيير السوق الأسبوعي الذي كان يستغل بطريقة غير قانونية خلال السنوات الأخيرة وهو ماعجل بوضعه تحت نظام الرقابة القضائية من قبل قاضي التحقيق وتأييدها من قبل غرفة الاتهام .

محمد بن ترار