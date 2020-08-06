والي تيزي وزو: إعادة فرض الحجر الصحي على بلديتي تيزي وزو و ذراع بن خدة سببه ارتفاع حالات الاصابة بالكورونا

أكد والي ولاية تيزي وزو، محمود جمعة، أن اعادة فرض الحجر الصحي على بلديتي تيزي وزو و ذراع بن خدة فرضه ارتفاع حالات الاصابة بفيروس كورونا الجديد (كوفيد-19) على مستوى هاتين البلديتين.

وأوضح الوالي في تصريح لوكالة الأنباء الجزائرية أن “اللجنة العلمية للولاية وأمام ارتفاع ملحوظ لعدد الإصابات المؤكدة بفيروس كوفيد-19 خلال الاسابيع الاخيرة بتيزي وزو و ذراع بن خدة، اقترحت اعادة فرض الحجر الصحي على هاتين البلديتين من اجل الحد من انتشار الوباء”.

وأضاف انه تم رفع اقتراح اللجنة العلمية الى وزارة الداخلية و الجماعات المحلية من اجل دراسته بحيث تقرر اعادة فرض الحجر الصحي على هاتين البلديتين ابتداء من يوم غد الخميس من الساعة الثامنة مساء الى الخامسة صباحا و هذا لمدة 14 يوم.

كما أكد جمعة أنه ترأس أمس الاربعاء اجتماعا لتنظيم الحجر الصحي على هاتين البلديتين ووضع الترتيبات العملياتية لتطبيق هذا الاجراء.

وبخصوص تطور الوضع الوبائي بالولاية، اشار ذات المسؤول إلى “تسجيل حالات اصابة جديدة كل يوم تقريبا”، مضيفا أن “الفيروس ناشط كثيرا ببلديتي تيزي وزو و ذراع بن خدة إذ ان عدد المصابين يفوق متوسط نسبة الولاية”.

وأعرب جمعة عن استيائه لعدم احترام بعض الاشخاص للتدابير الوقائية من أجل الحد من انتشار هذا الوباء بالرغم من الحملة التحسيسية حول اهمية احترام هذه التدابير و ارتداء الكمامة التي قامت بها طيلة شهرين السلطات المحلية بمساهمة المجتمع المدني و الاطباء و وسائل الاعلام، داعيا مجددا المواطنين الى احترام توصيات العلماء لوقف انتشار الفيروس.

وبهدف تجاوز هذا الوضع، شدد الوالي على اهمية التحلي “بالانضباط الفردي والجماعي” من خلال التقييد بالتدابير الوقائية لا سيما ارتداء الكمامة و النظافة المستمرة لليدين” حاثا الأولياء والكبار على وضع الكمامات ليكونوا قدوة للصغار.