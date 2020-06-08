والي تيارت يطمئن أصحاب “السوسيال”.. مفاتيح سكناتكم ستستلمونها قريبا

طمأن والي ولاية تيارت جميع المستفيدين من السكنات الإجتماعية، أن عملية تسليم مفاتيح سكناتهم التي توقفت نتيجة انتشار وباء كورونا سيتم توزيعها قريبا ريثما يتم التأكد من استتباب الوضع الصحي .

و لم يستبعد مصدر مسؤول آخر، أن تكون عملية توزيع المفاتيح بعد تاريخ 14 من الشهر الجاري، حيث يتوقع رفع الحجر جزئيا بعد أن تم رفعها أول أمس عن الكثير من النشاطات التجارية التي ستمس 27 بلدية .

و في السياق نفسه، أكد والي الولاية محمد أمين درامشي أن الإعلان عن قوائم المستفيدين من السكنات الإجتماعية في كل من بلدية تيارت و قصر الشلالة و مهدية و مشرع الصفا و عين الحديد ستعرف انطلاقة هي الأخرى في القريب العاجل.