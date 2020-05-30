والي تمنراست: “رفع الحجر يشمل حركة الأشخاص والمركبات فقط

– قال والي ولاية تمنراست، دومي جيلالي، أن قرار رفع الحجر الصحي كليا على ولاية تمنراست يشمل حركة الأشخاص والمركبات فقط.

كما أكد أن هذا الإجراء لا يعني أنه تم رفعه على النشاطات التجارية والمساجد وغيرها، موضحا أن هذا الأمر يبقى ضمن الإجراءات الاحترازية، ضد تفشي الوباء خصوصا وأنه لم يصدر أي قرار بخصوصها حتى الآن وحسب تصريحات الوالي من المنتظر أن يعقد اجتماعا اليوم مع اللجنة الولائية المختصة لدراسة الإجراءات وإصدار بيان توضيحي للمواطنين في هذا الخصوص .

وللاشارة فقد تم الإعلان عن رفع الحجر الصحي عن ولاية تمنراست بالإضافة إلى 3 ولايات أخرى يوم الخميس الفارط.