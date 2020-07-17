والي تلمسان يضع تعليمات بغلق غابات لالاستي وكل المواقع السياحية والتجارية

أصدر والي ولاية تلمسان السيد امومن مرموري 03 تعليمات صارمة إلى مصالح الأمن والسلطات البلدية لتلمسان ، منصورة عين غرابة من اجل غلق المواقع السياحية والتجارية ، ومنع التجمعات التي من شأنها ان تساهم في نشر فيروس كوفيد 19 بين المواطنين .

ففي التعليمة رقم 1285 الصادرة نهاية الاسبوع أسدى تعليمات إلى السلطات الإدارية والأمنية بغلق منتزه لالا ستي ومنع تجمع العائلات بالغابة وكافة ملحقات الهضبة التي تعد احد أهم المواقع السياحية بتلمسان ، وفي تعليمة ثانية حملت رقم 1286 قرر الوالي غلق منتزه غابة احفير الواقع بطريق عين غرابة ومنع التجمعات العائلية بها ، وفي تعليمة ثالثة حملت رقم 1287 اصدر قرار بغلق دروب القيصرية، وسيدي حامد ، وحي المدرسالكائنة بوسط تلمسان والمعروفة كقبلة للنشاط التجاري وغلق كل المحلات بها ومنع اقامة التجارة على الأرصفة لتفادي انتشار الفيروس .

هذا وشدد ت القرار على السلطات المحلية واا منية المعنية مراقبة تنفيذ هذه القرارات واخضاع المخالفين على القضاء وتريضهم لمخالفات كبيرة .

محمد بن ترار