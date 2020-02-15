والي تلمسان يباشر في تفكيك قنابل التنمية

باشر والي ولاية تلمسان الجديد أمومن مرموري زياراته الميدانية إلى القرى والمداشر الفقيرة في محاولة لتفكيك قنابل التنمية من خلال الاطلاع على المستوى المعيشى للسكان بالمناطق النائية وكانت البداية من بلدية سيدي العبدلي أين وقف على الواقع المزري للمحطة المعدنية والمشروع السياحي الجديد على مستوى المحطة الذي من شأنه المساهمة في تنمية المنطقة ن حيث شدد على ضرورة الإسراع في إتمام المشروع الذي من شأنه أن يفك العزلة عن المنطقة التي تنعدم فيها المداخيل المالية ، من جانب آخر زار والي الولاية كل من قريتي العلوية وتاسليت النائيتين أين استمع إلى انشغالات سكانها التي تمحورت حول السكن والتنمية المحلية والتي وعد الوالي ببدل أقصى الجهود من أجل تنمية هذه المناطق التي لم تتلقى حقها من الدعم التنموي ، كما زار الوالي والوفد المرافق له المسجد العتيق بالمنطقة أين تلقى شروحات حول تاريخه وأهميته ،أما بقرية سيدي السنوسي فقد عاينة الوالي مشروع انجاز قاعة متعددة الخدمات كما التقى شباب القرية واستمع إلى انشغالاتهم ، وفي مقدمتها المشاريع التنموية الغائبة عن القرية التي تعد من أكبر قرى الولاية ، حيث كلف الوالي المدراء التنفيذيين بالاستماع إلى انشغالاتهم كل حسب تخصصه والبحث عن الحلول الناجعة لمعالجتها.

محمد بن ترار