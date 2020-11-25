والي باتنة: تسليط أقصى العقوبات على كل المتهاونين في خدمة الصالح العام

ترأس والي ولاية باتنة، توفيق مزهود، اليوم الأربعاء الأثناء إجتماع مجلس الولاية.

وأصدر الوالي أمرا إلى أمين الخزينة، بتطبيق التعليمات الصادرة من السلطات العليا فيما يخص تسوية كل المستحقات المالية المتأخرة فورا.

وأكد الوالي بعلمه بكل الخفايا وسيرورة العمل اليومي على مستوى الإدارات.

وأورد أنه على استعداد لتسليط أقصى العقوبات على كل المتهاونين في خدمة الصالح العام.

وقدم الوالي توجيهات صارمة لكل رؤساء الدوائر، للإشراف شخصيا على عملية الإطعام والتدفئة المدرسية بشكل يومي وتتبع عن كتب العملية.

وقال في السياق “لن نسكت على تهاون رؤساء البلديات في إنجاز الأعمال المنوط بهم، خاصة حملات التنظيف والتشجير”.

وأضاف “لن نرضى عن بيروقراطية البعض و التي أصبحت سلوك يومي يمارس على أوسع نطاق”.

وأكد أهمية إشراك المواطن وجعله في الصورة عن المشاريع التي تنجزها مصالح الولاية، خاصة التي لا تملك إعتمادات مالية حاليا.

وأصر الوالي على حتمية محاربة، والوقوف بحزم أمام كل من يقف في وجه مصلحة المواطن ولا يؤمن بتضحيات وجهود الدولة.