والي النعامة أيدير مدباب يتوقف عند حاجز أمني

في لفتة خاصة أراد من خلالها والي ولاية النعامة إيدير مدباب تثمين مجهودات مصالح الدرك الوطني ورجال الحماية المدنية المنتشرين عبر الطرقات الولائية وهم في حملات تحسيسية و مراقبة في نفس الوقت باعتبار أن ولاية النعامة منطقة حدودية وهذا بعد اختتام الزيارة التفقدية لمختلف المرافق الصحية المخصصة للحجر الصحي، حيث توقف وهو في طريق عودته إلى مقر الولاية على مستوى الحاجز الأمني المنصب بقرية تيركونت بالطريق الوطني رقم 06 الرابط بين ولاية النعامة و ولاية بشار أين استغل الفرصة ليقدم تشكرا ته لأفراد الدرك الوطني والحماية المدنية على مجهوداتهما المبذولة لمحاربة انتشار وباء كورونا متنمنيا لهما التوفيق في أداء مهامهم النبيلة.

النعامة: سلامي إبراهيم