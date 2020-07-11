والي المسيلة يفرض حجرا على 5 بلديات

أعلن والي ولاية المسيلة “الشيخ العرجا”عن فرض حجر منزلي جزئي على خمس بلديات بولاية المسيلة،وهذا في إطار تدعيم تدابير الوقاية من انتشار فيروس كوفيد-19 وبالنظر لتطور الوضعية الوبائية بالولاية،من الساعة ال13 زوالا إلى غاية الخامسة صباحا ،لمدة عشرة أيام ابتداء من يوم الأحد،حسب ما أفاد به بيان وإلي ولاية المسيلة،وان هذا الإجراء الذي يندرج في إطار كبح فيروس كورونا بولاية المسيلة،يشمل بلديات المسيلة،سيدي عيسي،بوسعادة ،مقرة،برهوم، و أضاف البيان أنه ينجم عن هذا الحجر الجزئي الذي تم إقراره على مستوى هذه البلديات التوقيف التام لكل الأنشطة التجارية والاقتصادية والاجتماعية، بما في ذلك توقيف حركة نقل المسافرين و السيارات، وكان وإلي المسيلة،قد أفاد خلال دورة المجلس الشعبي الولائي أول أمس،أن معهد باستور بالمسيلة قد شهد تغير على مستوي مدير الملحقة،وتم تعين مدير جديد،وتدعيمه بفرق المناوبة،مايسمح بإجراء تحاليل لولاية المسيلة،والولايات المجاورة، كما أوضح أن الفرق الطبية بالمخبر مجندة وانطلقت في عملها بإجراء التحاليل،مضيفا بأن الوضعية الوبائية بالمسيلة متدهورة بعد تسجيلها خلال الأيام الأخيرة تزايدا محسوسا في عدد حالات الإصابة المؤكدة اليومية،داعيا بالمناسبة إلى تسخير كل المنشآت والهياكل العمومية كالفنادق، وبيوت الشباب،لتكون أماكن الاستقبال المصابين، من أجل القضاء على هذه الجائحة ،مؤكدا على اتخاذ تدابير وقائية ردعية لمنع انتشار وباء كورونا،وذلك بإلزام المواطنين على ارتداء الكمامات مع فرض غرامة مالية المخالفين،والى ضرورة تكثيف الحملات التحسيسية لوضع الكمامات إجباريا من طرف المواطنين وأصحاب المهن مع احترام مسافة التباعد الاجتماعي وإلزام التجار باستعمالها والتقيد بشروط النظافة،وردع كل من يخالف هذه التدابير الوقائية،وفي سياق آخر دعت المؤسستان العموميتان الاستشفائيتان في بوسعادة، ومقرة، جميع الأطباء والممرضين،العيادات الخاصة،إلى التطوع من أجل التكفل الأنجع بالمصابين بفيروس كورونا،حيث جاء في بيان للصفحة الرسمية لذات المؤسستان دعوة كافة الأطباء الخواص ومهنيي الصحة،تدعيم زملائهم العاملين في المؤسسات الصحية في ولاية المسيلة،ومد يد العون في مواجهة جائحة كورونا والتقرب من مصالحها قصد تسجيل أسمائهم في القائمة المتطوعين .

عبدالباسط بديار