والي المسيلة مطلوب في عين الحجل

يعيش عشرات المواطنين في بلدية عين الحجل(المسيلة) على أعصابهم منذ أشهر جراء سماعهم في كل مرة عن تأخير عملية الإعلان عن قوائم السكنات الاجتماعية،هذا على الرغم من جاهزيتها التامة إلا أن ذلك يطرح سؤالا جوهريا ـ لماذا كل هذا التأخر ـ بالمقابل تتم عمليات التوزيع في بلديات ومداشر أخرى.وتعود حسب مصادرنا آخر عملية توزيع للسكنات في عين الحجل كانت من سنة2013 ومنذ هذه السنة والجميع يعش على أعصابهم نظير العديد من الحالات التي تستدعي وتسترعي الانتباه فعلا،خاصة مع أولئك الذين لا زالوا يستأجرون عند الخواص وبأسعار خيالية بالرغم من دخلهم الشهري الضعيف.

الكثير من العائلات راسلت مؤخرا حتى وزارة السكن، لأجل ملامسة الأسباب الحقيقية وراء هذا التأخر،وهم الذين حاولوا إيجاد أسباب حقيقية ومقنعة،فقط ظلوا يراوحون مكانهم بين البلدية والدائرة،وحسب معلوماتنا فالجميع يتنصل من المسؤولية ويحاول رمي الكرة من ملعبه ؟ا ولهذا وذاك ينتظر أزيد من45ألف ساكن إيجاد مخرج لهذه المعضلة التي تظل علامة استفهام. والأكيد أن المصالح الولائية تملك الإجابة الدامغة عن هذا الأمر لأنها وحدها الكفيلة بتفكيك هذا اللغز المحير.

ج.نصرالله