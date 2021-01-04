والي المسيلة في زيارة فجائية لعدد من مناطق الظل

يواصل وإلي ولاية المسيلة،عبدالقادر جلاوي،زياراته التفقدية لمناطق الظل عبر ربوع الولاية،من أجل الوقوف على واقع التنمية المحلية،واعطاء دفع للسلطات المحلية للمضي قدما وتحسين الإطار المعيشي للمواطنين والقضاء على معاناتهم،وكذا الاطلاع على انشغالات المواطنين والاستماع لهم عن كثف، وكذا الوقوف على مدي تنفيذ التعليمات الموجهة للمصالح المعنية خلال مختلف الاجتماعات السابقة، حيث أشرف هذه المرة على زيارة فجائية خص بها سكان دائرة جبل امساعد جنوب ولاية المسيلة، وخلال هذه الزيارة،وقف الوالى على مختلف المشاريع التنموية التي هي في طور الإنجاز،وتلك المبرمجة الانطلاق خلال الأيام القادمة،وشدد وإلي المسيلة،على المصالح المعنية لمتابعة تقدم العمليات المبرمجة .

عبدالباسط بديار