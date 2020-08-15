والي أدرار يتوعد الشركات الطاقوية

* تجاوزات في التوظيف وتحويل العمال

وجه والي أدرار العربي بهلول آخر إنذار للمؤسسات الطاقوية بالولاية ، وذلك بعد تسجيل تجاوزات في التوظيف وتحويل العمال وهو ما يتنافى مع تعليمات الحكومة الرامية لمنح أولوية التوظيف لفائدة أبناء المنطقة .

توعد والي ولاية أدرار بصفته المسؤول الأول على الهيئة التنفيذية ، في تعليمة صارمة موجهة لكل من مجمع توات غاز بمنطقة واد الزين ، مجمع تيميمون الغازي بمنطقة حاسي بارودة ببلدية أوقروت ، إضافة لمجمع رقان الغازي بناحية باحو ببلدية سالي وكذا مدير مصفاة السبع ببلدية اسبع ، بتطبيق القانون في حالة تكرار تسجيل تجاوزات وخروق تتعلق بالتوظيف بطرق ملتوية أو تحويل العمال بطرق مخالفة للتشريع .

وحسبما أفادت به التعليمة التي تحوز يومية “الوسط” على نسخة منها ، فقد أوضح الرجل الأول بالولاية أنه تبعا لتقارير المفتش الولائي للعمل الواردة إلى مصالحه ، فإنه ينذر المجمعات الطاقوية المذكورة وللمرة الأخيرة ، إلى ضرورة الاحترام الصارم للقانون المنظم لسوق الشغل وخص بالذكر القانون 04-19 المتعلق بتنصيب العمال ومراقبة التشغيل المعدل والمتمم والمرسوم التنفيذي رقم 07-123 الذي يضبط شروط وكيفيات منح الاعتماد للهيئات الخاصة لتنصيب العمال ، وكذا تعليمة الوزير الأول المتعلقة بتسيير التشغيل في ولايات الجنوب .

وعليه يقول الوالي فإن أي توظيف أو تحويل عمال من شركة لأخرى لا يكون الا بمقتضى النصوص القانونية المذكورة ، لكن الرجل الأول بالولاية سجل بكل تأسف تحويلات تمت بدون رخصة من طرف مصالحه وبدون بطاقة تشغيل ولا تحقيقات تأهيلية من طرف مندوبية الأمن للولاية ، حيث شددت ذات التعليمة على احترام القانون والسهر على تطبيقه قبل اتخاذ الإجراءات ضد الخروق .

ومعلوم أن شباب أدرار عازمون يوم غدا الاثنين على تنظيم وقفة احتجاجية أمام مقر الدائرة لتحرير ملف اليد العاملة من يد من وصفتهم بالعصابة .

أحمد بالحاج