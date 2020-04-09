واشنطن تعترض على تعيين رمطان لعمامرة مبعوثا أمميا إلى ليبيا

الأولىالوطني
عن وافي مهاجري 876

أفاد دبلوماسيون بأن الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش يبحث عن شخصية جديدة لتولي منصب المبعوث الأممي إلى ليبيا بعد أن رفضت واشنطن تأييد ترشيح الجزائري رمطان لعمامرة.

وقبل شهر بدا تولي وزير الخارجية الجزائري الأسبق (2013-2017) منصب المبعوث الأممي إلى ليبيا أمرا شبه محسوم بعدما حظي ترشيحه بشبه إجماع، غير أن الولايات المتحدة طرحت منذ ذلك الوقت “أسئلة” كثيرة بشأنه في وقت كان فيه “الجميع” راضين عن هذا الخيار، حسب مصدر دبلوماسي.

ونقلت وكالة “فرانس برس” عن مصدر دبلوماسي آخر، أن مسؤولة في الأمم المتحدة أبلغت مجلس الأمن خلال جلسة مغلقة عقدها الأربعاء حول ليبيا أن غوتيريش بدأ البحث عن مرشح آخر.

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